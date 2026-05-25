El portavoz de Aldama, sobre la mercancía de los aviones de Plus Ultra: "Material muy grave, altamente sensible"

El portavoz de Víctor de Aldama, Ramón Bermejo, ha hablado en Espejo Público sobre la carga sensible que transportaban los aviones de Plus Ultra. Quiere tener cuidado con ese asunto pero asegura que Aldama tiene pruebas de todo ello y que verán la luz en su momento. "Cuando salga va a ser el detonante para colocar a la compañía en una situación que tendrá que explicar muchas cosas", dice Bermejo. Susanna Griso ha intentado que el portavoz contara a qué se estabas refiriendo pero Bermejo ha asegurado que no puede decir nada hasta que un juez se lo pida. "Estamos hablando de cosas que tienen un perjuicio que pueden terminar en un tema legal y en su día se tratará. Es un tema relacionado con lo que creo que puede ser una imputación criminal en un grado muy serio y grave", cuenta en Espejo Público.

Ábalos se lo encontró hecho

Durante la entrevista, el portavoz de Aldama ha explicado que el entonces Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se enteró en el Consejo de Ministros de la "obligatoriedad" de llevar a cabo el rescate a la aerolínea. "Él se entera en el Consejo de Ministros y el Presidente (Pedro Sánchez) le hace la mención: "ya sabes lo que tienes que hacer", asegura Bermejo. Ha desvelado un episodio en el que, estando Aldama en la antesala del despacho de Ábalos en el ministerio, el ministro le cuenta las presiones que está recibiendo de Moncloa para aprobar la ayuda a Plus Ultra. Asegura además que "Zapatero fue quien medió en ese rescate" y que Ábalos se lo encontró "prácticamente hecho".

Los teléfonos desechables

Víctor de Aldama declaró ante el juez que José Luis Rodríguez Zapatero usaba teléfonos desechables para evitar el rastreo de sus comunicaciones. Y hoy Ramón Bermejo ha reiterado lo mismo en el programa. Cuenta que en una ocasión Aldama llevó a Zapatero a República Dominicana en su avión y que el expresidente sacó de sus bolsillos y colocó en la mesa papeles y dos teléfonos, uno de ellos desechable.

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