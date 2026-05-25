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Escándalo Zapatero

"La maquinaria estaba engrasada": crecen las sospechas sobre el entorno de Zapatero con el avance de la investigación

El expresidente niega irregularidades en la cancelación de una hipoteca y su entorno cuestiona la fiabilidad de los informes policiales que sustentan el caso Plus Ultra.

Manuel Marín, sobre Zapatero

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María Martín
Publicado:

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra sigue generando un terremoto político y judicial. Mientras el auto del juez instructor, de más de 80 folios, atribuye al expresidente presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, desde su entorno se insiste en desacreditar parte de los informes elaborados por la UDEF, la unidad policial que sustenta la investigación.

Zapatero ha negado que la cancelación anticipada de una hipoteca de 500.000 euros estuviera relacionada con ingresos irregulares procedentes de la consultora Análisis Relevante. Según su versión, la amortización del préstamo se produjo tras la venta de otra vivienda y no guarda relación con actividades ilícitas.

En esa misma línea se ha expresado Manuel Marín, director de Vozpópuli, quien defiende el derecho del expresidente a la presunción de inocencia, aunque carga duramente contra quienes intentan desacreditar a la UDEF. "Ningún cuerpo policial es infalible, pero convertir esto en un ataque a la Policía responde más a una estrategia política que a una discusión jurídica", asegura.

Los informes policiales sitúan a Zapatero en el centro de una presunta red de influencias vinculada al rescate de Plus Ultra y a operaciones internacionales relacionadas con Venezuela y China. Según la investigación, el expresidente aparece mencionado hasta en 210 ocasiones en conversaciones y documentos intervenidos.

Marín ha sido especialmente contundente al valorar el trasfondo político y económico del caso: "La maquinaria estaba engrasada, cosa distinta es que todo esto se pueda probar. Que se estaba forrando él y su entorno es evidente".

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