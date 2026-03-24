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Carlos Alsina, sobre los posibles pactos tras los resultados de las elecciones andaluzas: "Moreno hizo un canto al entendimiento entre partidos"

Juanma Moreno detalló en una entrevista con Carlos Alsina que hablará "con Vox cuando tenga que hablar" y descarta que "la sanchista más férrea como es Montero le haga propuestas que tengan que ver con los pactos".

Imagen de Susanna Griso y Carlos Alsina

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Alba Gutiérrez
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Las elecciones de Andalucía no iban a ser una sorpresa, pero sí lo ha sido el anuncio: un lunes por la noche y para el 17 de mayo, cuando la legislatura finalizaba en junio.

Juanma Moreno ha considerado que es la fecha más "idónea" para facilitar "la máxima participación posible". Estos comicios no son cualquier cosa, ya que lo que ocurra decantará de forma definitiva el relato electoral sobre cómo está el tablero político nacional.

El reto del PP andaluz es mantener la mayoría absoluta que obtuvo de forma holgada en 2022. El objetivo de Juanma Moreno es continuar con esa holgada mayoría absoluta y no depender de Vox.

Moreno: "Es poco probable que la sanchista más férrea, como es Montero, le haga propuestas que tengan que ver con los pactos"

No obstante, una vez se conozcan los resultados de los comicios, no descartar hablar con Vox. Así lo ha detallado en una entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina y hoy, hemos analizado en el plató las declaraciones del presidente andaluz.

En la entrevista, Moreno aseguraba que había pactado "cosas con el PSOE en el pasado". No obstante, hoy por hoy considera que "es poco probable que la sanchista más férrea, como es Montero, le haga propuestas que tengan que ver con los pactos".

Por otro lado, detalla que tendrá que "hablar con Vox cuando tenga que hablar", aunque insiste en que "no hay que obsesionarse" porque Vox "es distinto al PP". Asimismo, él está centrado en "hacer su campaña y que Vox haga la suya".

Sobre los pactos, Alsina le planteó a Moreno la posición de Alfonso Fernández Mañueco de no pactar nada con el sanchismo. Tal y como detalló Carlos Alsina, "Moreno recordó que en el Parlamento andaluz se han aprobado proyectos de ley presentados por el PSOE", por tanto, "Moreno hizo un canto a ese entendimiento entre partidos".

Asimismo, considera que "lo interesante es la convalidación de medidas anticrisis que llevó al Congreso el Gobierno". Tal y como ha detallado, Juanma Moreno "ha abierto la posibilidad de que el grupo popular se abstenga en la convalidación del decreto" para que esas medidas saliesen adelante.

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