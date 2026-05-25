Dioni, de Camela, practica con Sonsoles Ónega su saludo a los reyes de España: "Si le haces esto a la reina, te encumbra"

Camela, el dúo formado por Dionisio Martín Lobato y María de los Ángeles Muñoz, forma parte de la banda sonora de nuestro país. Tanto es así, que es el segundo grupo español con más ventas, por detrás de La Oreja de Van Gogh.

Su popularidad les ha llevado a ganarse la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el máximo reconocimiento cultural otorgado por el Gobierno de España. Un premio que entregan el rey Felipe VI y la reina Letizia.

"Más allá del título, me hace ilusión conocer a los reyes", confiesa Dioni, "pero me da nerviosismo, cuando les vea, ¿qué hago?". El artista le ha pedido consejo a Sonsoles Ónega sobre cómo actuar en el besamanos, pero la respuesta de la presentadora ha sorprendido enormemente en plató.

Sonsoles Ónega le ha propuesto a Dioni una forma de sorprender a los reyes: cantar 'Sueño Contigo' mientras saludan a sus Majestades. "Se lo haces a la reina y te encumbra", ríe la presentadora.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas