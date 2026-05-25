Esta noche en En tierra lejana: Alya se derrumba al aceptar lo que siente por Cihan

Alya sale corriendo hacia el baño mientras Cihan va detrás de ella. Mine, por su parte, grita desesperada mientras él pide a sus hombres que la lleven a casa. Ahora que sabe que Mine es la amante de su marido, Alya no dice ni media palabra.

No quiere explicaciones ni excusas; solo necesita alejarse de todo. Al encerrarse en el baño, Alya se mira al espejo y se derrumba. Intenta contener las lágrimas, pero el dolor es demasiado intenso.

En ese momento, la doctora revive el momento en que se atrevió a preguntarle a Cihan si tenía algo con Mine: "¿Tienes un lío? Solo quiero que seas sincero". Cihan le negó todo, le mintió a la cara, y ahora esa mentira se ha convertido en su peor pesadilla.

Cihan la llama al móvil una y otra vez y la espera al otro lado de la puerta, angustiado. Está claro que, a pesar de todo, a Alya le importa, y mucho. Pero, ¿se puede reconstruir una relación basada en secretos y engaños? ¿Podrá Alya perdonar este engaño o es este el punto de no retorno? Esta noche, capitulazo imperdible. A las 23 horas, en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.