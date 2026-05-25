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Las insólitas anécdotas de Sergi Planelles, sonámbulo desde los 8 años: "Me he llegado a despertar tres pisos por encima del mío"

Sus padres detectaron que era sonámbulo cuando apenas era un niño. Desde entonces, Sergi ha aprendido a convivir con un trastorno que le ha dado grandes anécdotas... y grandes sustos.

Sergi Planelles

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Sergi Planelles es sonámbulo desde los 8 años, cuando sus padres se dieron cuenta de que caminaba dormido, hablaba o les llegaba a cambiar el canal de la televisión en sueños. Sin embargo, a sus 23 años ese trastorno del sueño no ha hecho más que aumentar, llevándole a vivir anécdotas insólitas.

En un estado entre la vigilia y el sueño, Sergi es capaz de hablar, comer e incluso mandarle mensajes a alguien por el móvil. "Mandé un mensaje por un grupo a las 3 de la mañana pensando que había montado una fiesta", confiesa Sergi.

Pese a que la mayoría de veces su sonambulismo se ha quedado en una anécdota, también ha tenido momentos en los que ha sentido miedo. Según nos cuenta, de pequeño su madre le pilló varias veces queriendo salir a la calle y un día llegó a despertarse tres pisos por encima del suyo, en un descansillo en calzoncillos.

Con el tiempo, Sergi ha aprendido a convivir con el sonambulismo y a descubrir en qué momentos se le desencadena con más fuerza, como situaciones más estresantes de lo normal. ¡Nos lo cuenta todo en el vídeo de arriba!

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