"No le grites": Luis Fonsi defiende a esta talent frente a Antonio Orozco en La Voz Kids

El escenario de La Voz Kids rugió al ritmo de ‘Highway to hell’ con la actuación de Leire. Guitarra en mano, la talent salió para hacer vibrar las sillas de los coaches. Hasta el último acorde, parecía que no entraría en esta edición del programa; sin embargo, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco se dieron la vuelta justo antes de que la canción llegara a su fin.

“No se podría decir que es la mejor actuación que hemos visto”, le decía Antonio con la guitarra de la pequeña en sus manos: “Pero estoy seguro que podríamos decir que ha sido la más arriesgada y probablemente la más original”. Así, el coach celebraba poder “escucharla no una, sino mil veces”.

Cuando Leire ha contado que toca con su padre, Fonsi le ha preguntado si “solo rock o todos los géneros”. Con una sonrisa, Leire le ha explicado que “normalmente rock, pero otras cosas también”. Unas palabras que han llevado a Orozco a preguntarse “por qué se ha reído” y el puertorriqueño ha salido en su defensa: “¡Déjala tranquila y no le grites!” .

Así, las risas han dominado el plató tras su frenética interpretación. Finalmente, Leire ha optado por Antonio Orozco; yéndose así con la persona que custodiaba su guitarra mientras elegía equipo.

Dale play al vídeo y recuerda este momentazo de las terceras Audiciones a ciegas.

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