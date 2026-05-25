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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Eduardo, en shock tras la llegada de un fantasma de su pasado

El chófer de la familia se reencuentra con una figura esencial de su pasado. ¿De quién se trata?

Eduardo, en shock ante la llegada de un fantasma de su pasado

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

¡Tasio anunciará su marcha a Sevilla para buscar a Carmen! El joven estará dispuesto a lo que sea con tal de recuperar a su mujer. ¿Lo conseguirá?

Mientras, Damián hará caso omiso de las advertencias de Gabriel y no dudará en agradecer a los trabajadores de la fábrica su empeño y dedicación durante todos estos años.

Además, el patriarca de los De la Reina intentará acercarse a Pablo en busca de su perdón tras haber desvelado la verdad de la muerte de Gervasio. ¿Podrá el Salazar olvidar lo sucedido?

En otro orden de cosas, Mabel seguirá en shock por la confesión de Salva y pedirá consejo a Miguel sobre qué decisión debe tomar. ¿Podrá la joven continuar con su relación sabiendo que su novio es un exconvicto?

¡Don Agustín continuará con sus particular investigación! El párroco visitará a Pablo para hablarle de su mujer y además, ¡irá en busca de Paula! ¿Qué tramará?

Además, Digna comunicará a Fina que ha recibido una llamada de Bianca, lo que dejará sin palabras a la fotográfa. ¿De quién se trata esta misteriosa mujer?

Finalmente, Eduardo quedará totalmente en shock ante la inesperada llegada de una persona esencial de su pasado. ¿De quién se tratará? ¿Cómo reaccionará?

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