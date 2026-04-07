Caso Mascarillas: Koldo García mantiene su inocencia y carga contra Aldama en Espejo Público: "Lo único que aporta es palabrería"

El que fue ministro de Transportes y el que fue su asesor, José Luis Ábalos y Koldo García, salen de la prisión de Soto del Real para dirigirse al Tribunal Supremo.

Hoy comienza el juicio por el 'caso mascarillas' que se extenderá durante un mes y en el que declararán más de 70 personas, entre ellas la presidenta del Congreso, Francina Armengol y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Entre los acusados, se sientan en el banquillo el exministro Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama. Los tres continúan en prisión provisional y los tres siguen defendiendo su inocencia.

"Lo único que aporta Aldama es palabrería": el mensaje de Koldo a Espejo Público

Antes de comparecer en el juicio, Koldo García ha hablado en exclusiva con Espejo Público. El que fue asesor del ministro de Transportes ha asegurado que "afrontar esta situación es complicado", aunque reconoce "estar tranquilo". Asimismo, detalla que "lo único que dicen sobre su persona es mentir" y afirma "que podrá demostrar que todo lo que dicen de él es mentira".

Además, confía en que la Justicia hará un "trabajo correcto" y carga contra el empresario Víctor de Aldama asegurando que "lo que aporta Aldama es palabrería" y confirma que "ha estafado a todos los españoles no sé cuántos millones y está en libertad gastándoselo".

"Koldo es el rey de la prisión"

El pasado 10 de julio de 2021 José Luis Ábalos fue cesado por Pedro Sánchez como ministro de Transportes. Tal y como ha publicado 'El Español', la misma noche de su cese la pasó junto a Jésica Rodríguez.

Ábalos comunicó a Koldo que pasaría la noche con Jésica en el domicilio oficial. Esa comunicación fue a través de un mensaje de WhatsApp y Ábalos apodó a Jésica como "España".

En ese momento, Koldo le advirtió de que no contara nada a la joven de sus "planes profesionales".

No es la primera vez que ambos tienen desacuerdos. Tal y como ha confirmado el periodista de ABC Joan Guirado, "hace unas semanas se produjo un divorcio entre ambos".

Asimismo, asegura que la vida en prisión es distinta para ambos. "Koldo se ha adaptado mejor a la prisión que Ábalos y los funcionarios le llaman el cacorro, que significa ser el rey de la prisión".

Ha detallado que Koldo "se mueve bien en ese ambiente penitenciario" y hace tiempo reveló a Guirado "que no iba a ir a la cárcel por las mascarillas".

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