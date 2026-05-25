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'Código rojo' en el surf: suspenden el mundial por el ataque de una foca a un fotógrafo

La semifinal en el WSL de Nueva Zelanda entre Yago Dora e Italo Ferreira quedó suspendida momentáneamente.

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El campeonato mundial de surf (WSL) que se disputa estos días en Nueva Zelanda tuvo que ser suspendido temporalmente este lunes después de que el fotógrafo acuático australiano Ed Sloane resultara herido en un aparente ataque de foca.

El incidente ocurrió durante una de las semifinales masculinas del torneo. Sloane sufrió mordeduras leves en un tobillo y perdió una de sus aletas mientras se encontraba en el agua cubriendo la competición.

"Las heridas son pequeñas perforaciones"

Según explicó el portavoz de la WSL, Renato Hickel, las primeras valoraciones médicas apuntan a que el ataque fue obra de una foca y no de un tiburón: "Está de buen ánimo y las heridas son pequeñas perforaciones".

El fotógrafo fue evacuado en ambulancia a un hospital cercano y la organización activó inmediatamente el protocolo de seguridad conocido como 'código rojo'.

La semifinal entre los brasileños Yago Dora e Italo Ferreira quedó suspendida momentáneamente hasta que las autoridades confirmaron que el área volvía a ser segura.

Desde la WSL reconocieron que la situación generó tensión y preocupación entre surfistas y personal de apoyo debido a la incertidumbre inicial sobre el animal implicado.

El recuerdo del ataque a Mick Fanning

El episodio recordó inevitablemente el famoso ataque sufrido por Mick Fanning en 2015 durante la final de Jeffreys Bay, en Sudáfrica.

En aquella ocasión, el surfista australiano fue sorprendido por un tiburón en plena competición televisada y logró salir ileso tras golpear al animal y ser rescatado rápidamente por el equipo de seguridad.

Fanning relató después que sintió cómo el tiburón tiraba de la cuerda de su tabla antes de aparecer detrás de él en el agua.

Así queda el campeonato

Antes de la interrupción, el australiano Morgan Cibilic ya había sellado su pase a la final masculina tras derrotar al estadounidense Griffin Colapinto.

En categoría femenina, la final enfrentará a la hawaiana Carissa Moore y a la estadounidense Sawyer Lindblad.

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