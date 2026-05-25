Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

La superviviente del naufragio en Indonesia, en desacuerdo con la condena: "En ningún momento trataron de auxiliar"

Se condena a tres años y medio de cárcel al capitán del barco en el que Andrea Ortuño perdió a su marido y a sus tres hijos. Una tragedia cuya condena no es suficiente para Andrea, con la que hemos podido hablar.

Andrea Ortuño

Publicidad

El 26 de diciembre de 2025, un barco turístico naufragaba en Indonesia. Andrea Ortuño, la única superviviente de la tragedia, perdía a su marido y a sus tres hijos y hoy por fin consigue una condena que haga justicia. Una sentencia que condena a tres años y medio de cárcel al capitán del barco.

La sentencia rechaza que el naufragio fuera consecuencia de un fenómeno natural inevitable, considerando que hubo negligencias humanas que podrían haber evitado el accidente. No solo no hubo una charla previa de protocolo de evacuación y seguridad, sino que se decidió navegar en una zona peligrosa durante la noche y hubo una respuesta deficiente por parte de la tripulación cuando el barco comenzó a hundirse.

Pese a haber conseguido una condena, Andrea Ortuño la considera insuficiente. Esta cree que se debería seguir investigando lo ocurrido, ya que incluso las titulaciones de la tripulación se consiguieron de manera fraudulenta.

"Ella dice que lo que mas le duele de estas personas que no solo no tenían formación, sino que tampoco tenían principios ni valores porque en ningún momento trataron de auxiliar a los pasajeros", afirma nuestra compañera Arancha Pérez Ponce, "tuvieron 15 minutos para avisar y evacuar y no lo hicieron".

Para Andrea, ninguna condena será suficiente para aliviar su dolor. Un dolor provocado por un accidente que, según ella, se podría haber evitado, pero que confía que la justicia pueda consolar.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Andrea Ortuño

La superviviente del naufragio en Indonesia, en desacuerdo con la condena: "En ningún momento trataron de auxiliar"

Luis Fonsi en La Voz Kids

"No le grites": Luis Fonsi defiende a esta talent frente a Antonio Orozco en La Voz Kids

Gertru

Exsecretaria de Presidencia de Zapatero, sobre el papel de 'Gertru': "Conociéndola, sabía perfectamente a lo que se estaban dedicando"

Zapatero
Última hora

María Ángeles López de Celis, exsecretaria de Zapatero, "en shock" ante la noticia de su imputación: "Era el jefe perfecto"

Discurso de Los Javis en el Festival de Cannes.
Festival de Cannes

Ruben Amón, sobre el discurso de Los Javis de la homosexualidad de Lorca: "Hay abrumadora información desde hace muchos años"

Así preparó J Kbello su espectacular coreografía como Lady Gaga para Tu cara me suena
Contenido exclusivo

Así preparó J Kbello su espectacular coreografía como Lady Gaga para Tu cara me suena

El gaditano sorprendió en la sexta gala de la edición con un número de baile que dejó con la boca abierta a los espectadores y al jurado.

Luis Fonsi en La Voz Kids
Mejores momentos | Audiciones 3

“Se me olvidó que estamos en La Voz Kids”: Luis Fonsi pierde la cabeza con este talent

Son muchos los niños que pasan por La Voz Kids, pero no todos logran dejar sin palabras a todos los coaches con una sola actuación.

El susto de Penélope Cruz durante el rodaje de 'La Bola Negra'

El susto de Penélope Cruz durante el rodaje de 'La Bola Negra': "Pensé que tenia una aneurisma cerebral"

Dos concursantes de La ruleta pactan dinero por unos pastelillos y a espaldas del otro

Dos concursantes de La ruleta pactan dinero por unos pastelillos y a espaldas del otro: “Me ha podido más el hambre”

Camela

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Camela, de vuelta a los escenarios tras un bache de salud

Publicidad