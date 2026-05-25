La superviviente del naufragio en Indonesia, en desacuerdo con la condena: "En ningún momento trataron de auxiliar"

El 26 de diciembre de 2025, un barco turístico naufragaba en Indonesia. Andrea Ortuño, la única superviviente de la tragedia, perdía a su marido y a sus tres hijos y hoy por fin consigue una condena que haga justicia. Una sentencia que condena a tres años y medio de cárcel al capitán del barco.

La sentencia rechaza que el naufragio fuera consecuencia de un fenómeno natural inevitable, considerando que hubo negligencias humanas que podrían haber evitado el accidente. No solo no hubo una charla previa de protocolo de evacuación y seguridad, sino que se decidió navegar en una zona peligrosa durante la noche y hubo una respuesta deficiente por parte de la tripulación cuando el barco comenzó a hundirse.

Pese a haber conseguido una condena, Andrea Ortuño la considera insuficiente. Esta cree que se debería seguir investigando lo ocurrido, ya que incluso las titulaciones de la tripulación se consiguieron de manera fraudulenta.

"Ella dice que lo que mas le duele de estas personas que no solo no tenían formación, sino que tampoco tenían principios ni valores porque en ningún momento trataron de auxiliar a los pasajeros", afirma nuestra compañera Arancha Pérez Ponce, "tuvieron 15 minutos para avisar y evacuar y no lo hicieron".

Para Andrea, ninguna condena será suficiente para aliviar su dolor. Un dolor provocado por un accidente que, según ella, se podría haber evitado, pero que confía que la justicia pueda consolar.

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