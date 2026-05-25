Los almonteños saltan la reja a las 3:02 de la madrugada dando comienzo a la procesión de la Virgen del Rocío

A las 3:02 horas los almonteños han saltado la reja. La Virgen del Rocío ya procesiona por las calles. El Operativo Ermita ha realizado 22 atenciones, según la última información del 112, pero ninguna de ella de relevancia.

Segundos después del salto, Simpecado cruzó la Concha Peregrina que hace de pórtico del Santuario de la Virgen del Rocío, procedente del rezo del Santo Rosario. Este gesto supone el pistoletazo de salida de la procesión de la Virgen.

Dos minutos después, el hermano mayor de la Matriz, Juan de los Santos, portador de esta insignia, se ha situado cara a cara ante la imagen, y en ese momento, las personas que ya se encontraban entorno al paso, han procedido a bajarla del presbiterio para alcanzar la nave central de la ermita entre el sonido de las campanas de la ermita y continuados vítores y palmas.

Con este salto de la reja y la procesión se pone fin a las romería del Rocío. La Virgen, tras salir de la ermita se dirigió al lateral izquierdo, el de la marisma para empezar a visitar a sus 127 hermandades filiales en un paseo que concluirá cuando decidan los almonteños.

El año pasado el momento del salto de la reja tuvo lugar 5 minutos antes, concretamente a las 2:57 horas y, apenas seis minutos después, a hombros de los almonteños y con el sonido de las campanas de la espadaña de la ermita, la Virgen ha alcanzado la altura del pórtico del Santuario para salir a una explanada frontal en la que la esperaban miles de fieles.

La Blanca Paloma y el 'Pastorcito' visten el histórico ajuar conocido como "de los Montpensier". Su autoría es anónima y está datado anterior al 1919.

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