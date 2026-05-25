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Así preparó J Kbello su espectacular coreografía como Lady Gaga para Tu cara me suena

El gaditano sorprendió en la sexta gala de la edición con un número de baile que dejó con la boca abierta a los espectadores y al jurado.

Así preparó J Kbello su espectacular coreografía como Lady Gaga para Tu cara me suena

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J Kbello protagonizó en la sexta gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena una imitación con una de las coreografías más espectaculares hasta la fecha. El gaditano se metió en la piel de Lady Gaga para recrear su 'Abracadabra'.

Para poder protagonizar un número tan complejo, el concursante tuvo que ensayar muchas horas con el cuerpo de baile del programa, que desde el primer momento le aseguró que la actuación sería un éxito.

Myriam Benedited y Borja Rueda fueron los encargados de guiar tanto a J Kbello como a los bailarines en este número que adaptaron para que pudiese realizarse en el plató de Tu cara me suena.

Durante los ensayos, J Kbello y los bailarines se mostraron muy unidos y remando todos a favor del show. ¡Descubre cómo fueron dándole al play al vídeo de arriba!

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