Exsecretaria de Presidencia de Zapatero, sobre el papel de 'Gertru': "Conociéndola, sabía perfectamente a lo que se estaban dedicando"

José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno, ha sido señalado como presunto cabecilla de una red criminal. Este está acusado de presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

A raíz del escándalo, que también ha salpicado a su mujer y a sus dos hijas, Zapatero se ha convertido en el primer presidente imputado en tiempos de democracia en España. Una noticia que ha sorprendido a su entorno más cercano.

María Ángeles López de Celis, quien fue Secretaria de la Presidencia de Zapatero durante seis años, asegura que está "en shock". Según nos cuenta, este se mostraba como el jefe perfecto: honesto, optimista y buena persona.

De Celis también tuvo trato con María Gertrudis Alcázar Jiménez, conocida como 'Gertru', la jefa de secretaría del gabinete de Zapatero. El juez apunta a 'Gertru' como una pieza esencial en la trama, quien presuntamente ejecutaba las instrucciones de Rodríguez Zapatero y era el punto de conexión entre el presidente y el resto de la red criminal.

Según nos cuenta De Celis, "todo pasaba por Gertru". Esta asegura que era una mujer muy entregada y leal a la Presidencia, así como muy inteligente. "Conociendo a Gertru, que es una mujer super inteligente, sabía perfectamente a lo que se estaban dedicando", afirma De Celis.

Junto a Gertrudis, el informe de la UDEF señala a Zapatero y a Julio Martínez Martínez, el presunto brazo ejecutor, como la cúspide de la red criminal. Una trama que podría terminar con el primer presidente condenado de nuestro país.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas