Michelle Calvó, eufórica con Estopa: entrega total en La Pista con ‘La raja de tu falda’

Dos plenos se han firmado en La Pista en este programa de Pasapalabra. Ha faltado el de los concursantes, que han tardado en reconocer ‘Can’t stop de feeling’, pero las canciones de los otros dos duelos sí se han acertado a la primera. Mamen Mendizábal ha abierto la prueba regalando el momentazo de escucharla cantar ‘No rompas más mi pobre corazón’. Además, Roberto Leal ha aportado una anécdota sobre su dormitorio y el sombrero de Coyote Dax, tan insólita que ha dejado en shock a la periodista.

Para poner el broche a La Pista, Michelle Calvó ha firmado el otro pleno. La actriz no le ha dado ninguna opción a su rival, Bruno Cardeñosa, porque se ha puesto eufórica en cuanto ha sonado el primer fragmento. Desatada y desmelenada, se ha puesto a cantar ‘La raja de tu falda’. ¡Se ha hecho medio tema! Roberto Leal ha bromeado al verla tan entregada: “¿Te la sabes?”.

Por supuesto, Michelle ha conquistado los cinco segundos en juego, que se han sumado al marcador de David, y ha mandado “un besito” a Estopa: “Son maravillosos”. ¡Revívelo en el vídeo!﻿

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