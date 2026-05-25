Descubren en Galápagos un pulpo azul del tamaño de una pelota de golf

Un equipo de científicos ha descubierto una nueva especie de pulpo azul de pequeño tamaño en las islas Galápagos, frente a la costa de Ecuador. El animal, bautizado como 'Microeledone galapagensis', podría caber en la palma de una mano, ya que tiene aproximadamente el tamaño de una pelota de golf.

El hallazgo se describe en un estudio publicado este lunes en la revista científica 'Zootaxa'. Según los investigadores, el ejemplar fue observado por primera vez durante una expedición submarina realizada en 2015 a bordo del buque de investigación E/V Nautilus, en colaboración con la Fundación Charles Darwin y la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

La tripulación utilizó un vehículo operado remotamente, conocido como ROV, para explorar el fondo marino en las inmediaciones de la isla Darwin, situada en el extremo norte del archipiélago. A 1.773 metros bajo la superficie, cerca de una montaña submarina, las cámaras del robot captaron la presencia del pequeño pulpo.

El audio registrado durante la inmersión recoge las primeras reacciones de los científicos al verlo: "¡Es diminuto!" y "¡Es azul!". La tripulación logró capturar un ejemplar mediante el ROV y grabó imágenes de otros dos individuos similares durante la misma misión.

Una nueva especie

Tras la expedición, los especímenes de aguas profundas recolectados fueron trasladados a la Estación Científica Charles Darwin. Allí, los investigadores clasificaron las muestras y detectaron que el pequeño pulpo azul no correspondía a ninguna especie conocida. Posteriormente contactaron con Janet Voight, conservadora emérita de invertebrados del Museo Field de Chicago y autora principal del estudio.

"Enseguida supe que era algo realmente especial", afirmó Voight tras recibir una fotografía del animal. "Nunca había visto nada igual", añadió.

El ejemplar fue conservado en alcohol y formalina y enviado desde Galápagos a Chicago para su análisis. Sin embargo, al tratarse del único individuo disponible, los científicos evitaron diseccionarlo. Para estudiar sus estructuras internas, Voight trabajó con Stephanie Smith, directora del laboratorio de tomografía computarizada de rayos X del Museo Field.

La técnica permitió obtener miles de cortes radiográficos del pulpo y reconstruir un modelo tridimensional de su anatomía, tanto externa como interna, sin dañar el ejemplar. Gracias a ese análisis, los investigadores observaron detalles de sus órganos internos, incluida la boca, el pico y los dientes, información clave para confirmar que se trataba de una nueva especie.

"Lo que más me sorprendió fue que la tomografía del pequeño pulpo reveló muchísima información sobre sus sistemas de órganos internos", señaló Alexander Ziegler, investigador de la Universidad de Bonn.

Voight subrayó que el descubrimiento pone de relieve lo poco que se conoce aún de las profundidades oceánicas. "Los océanos son inmensos, y aún queda mucho por explorar", destacó.

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