Detenido por grabar a más de 150 mujeres en probadores y sus casas: "En una época con acceso a pornografía, esto es una especie particular de perversión"

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre que llevaba investigado desde junio de 2025 en el marco de la denominada 'Operación Acteón'. Al hombre, que fue denunciado por una turista alemana el verano pasado, se le imputan 106 delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de agresión sexual.

El detenido se dedicaba a grabar a mujeres en los probadores de las tiendas de un centro comercial. Lo hacía por debajo de sus faldas y utilizaba su teléfono móvil. En medio de la investigación se conoció que también conservaba en su dispositivo videos de vecinas grabados a través de la ventana de su casa.

La noticia ha dejado sorprendido al periodista y colaborador habitual Juan Soto Ivars, sobre todo por la época en la que ocurre, cuando asegura que "hay amplio acceso a la pornografía en internet". Es por ello que califica las intenciones del detenido como una "especie particular de perversión", en la que "él mismo quiere cazarlas".

Peligrosidad de los móviles en vestuarios

Susanna Griso, tras conocer los hechos, asegura que "no es la primera vez que ocurre" y menciona casos similares que han salido a la luz.

En este marco, la periodista Lorena Vázquez menciona la peligrosidad de los teléfonos móviles en espacios como los vestuarios, donde asegura que "cada vez más es más habitual su prohibición".

La autoridad judicial ha decretado el ingreso inmediato en prisión del hombre detenido, pero, a pesar de esto Gema López lamenta los actos: "es horrible que sea para uso personal, pero si esto se distribuye ya no hay manera de frenarlo".