Ruben Amón, sobre el discurso de Los Javis de la homosexualidad de Lorca: "Hay abrumadora información desde hace muchos años"

La pareja de directores que forman Los Javis -Javier Ambrossi y Javier Calvo- se llevaban a casa el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes por su obra 'La Bola Negra'.

Durante la rueda de prensa del festival de cine, convocada el viernes, ambos pronunciaron un discurso para reivindicar la identidad sexual de Federico García Lorca, dado que su película se centra en la obra del poeta. Los Javis denunciaban que "nunca se ha hablado de su sexualidad" y que "negarle, estudiarle silenciando esos sentimientos, ha sido homofobia".

"A mi me robaron a un referente cuando yo era pequeño y estudiaba a Lorca, si a mi me lo hubieran explicado para mí hubiese tenido una importancia más extrema", aseguraba Ambrossi.

"No es verdad lo que dicen, sí se ha enseñado en el colegio"

Ante estas palabras, el periodista Juan Soto Ivars tacha el discurso de "no ser verdad". Asimismo, asegura que "se ha enseñado en el colegio que la obra esta llena de referencias a su sexualidad, que ocupa un lugar central". Susanna Griso replica estas palabras diciendo que a ella también se lo explicaron.

Soto Ivars atribuye a la educación del colegio del Opus que ha recibido Javier Ambrossi dicho desconocimiento. Lorena Vázquez, quien afirma haber ido a un colegio católico, asegura que ella lo aprendió por lecturas posteriores, afirma que "en clase nunca le enseñaron que Lorca era homosexual".

Separación de la obra y el artista

En este contexto, Rubén Amón expone que "disponemos de una abrumadora información en la sociedad de lo que es Lorca: de la obra a la vida, como que para qué quien lo descubre se sienta en la obligación de reivindicar nada". "Lo cual no contradice el mérito de la película", puntualiza el periodista.

El también periodista y colaborador Soto Ivars responde poniendo sobre la mesa el polémico debate de "la separación de la obra y el artista". Para él, hay que saber distanciar ambos factores, ya que afirma que "Los Javis son unos artistas como la copa de un pino", aún así cree que "el comentario te enseña que con una ignorancia sobre el personaje, pueden hacer una película alrededor de la obra de Lorca".

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