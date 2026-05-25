A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Camela, de vuelta a los escenarios tras un bache de salud
El mítico dúo vuelve con un nuevo álbum que sirve como homenaje a sus orígenes. María Ángeles Muñoz y Dioni Martín apuestan por un proyecto a la vieja usanza.
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Camela es ya historia de nuestro país. María Ángeles Muñoz y Dioni Martín siguen regalándonos su música después de 30 años de éxitos y esta vez lo hacen como homenaje a su pasado.
Tras el bache de salud de Dioni que obligó a cancelar la gira a finales de 2025, el dúo vuelve a los escenarios con más fuerza que nunca. Un regreso que los fans llevaban varios meses esperando y que llega después de uno de los momentos más complicados de Camela.
Hoy, María Ángeles Muñoz y Dioni Martín se sientan en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su último proyecto y de aquella difícil etapa. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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