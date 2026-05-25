PADRE E HIJA MUY UNIDOS
Fran Rivera y su hija Tana protagonizan un emotivo momento durante su llegada al Rocío tras la romería
Fran Rivera y su hija, Tana Rivera, han dejado una de las imágenes más tiernas y emotivas durante la presentación de la Hermandad de Triana en la aldea del Rocío. Francisco Rivera y Tana Rivera se han mostrado especialmente unidos y cariñosos en un día muy importante para ambos.
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Tana Rivera ha disfrutado mucho de uno de los momentos más especiales de la romería del Rocío. Vestida con bata rociera y completamente integrada en el ambiente, la hija de Eugenia Martínez de Irujo se ha dejado ver radiante y feliz durante la llegada de la Hermandad de Triana a la aldea.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la enorme complicidad que han demostrado tener. Francisco Rivera y Tana se han mostrado inseparables entre la multitud y han protagonizado un cariñosísimo abrazo que ha reflejado la buena relación que tienen el uno con el otro.
Muy emocionado, Francisco no ha dejado de estar pendiente de Tana en todo momento. Padre e hija se han abrazado, se han dedicado varias miradas llenas de cariño y han protagonizado una escena de lo más entrañable en pleno ambiente rociero.
Especialmente emotivo ha sido el momento en el que Francisco Rivera ha abrazado con fuerza a su hija y le ha besado la frente con muchísimo cariño mientras ella, sonriente, se refugiaba en el pecho de su padre dejando una imagen cargada de ternura.
Una situación de lo más emotiva y familiar que vuelve a demostrar la estrechísima relación y la enorme complicidad que existen entre padre e hija, convirtiéndose en uno de los momentos más entrañables de esta tradicional celebración andaluza.
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