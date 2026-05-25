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Tita Cervera sale por primera vez de casa tras su ingreso hospitalario: "Está mejor, pero hay una preocupación extrema"

El entorno de Tita Cervera asegura que la baronesa se encuentra mucho mejor, pese al cuadro de patologías que padece. Una mejoría que incluso le ha permitido salir de su residencia.

Tita Cervera

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Tita Cervera se recupera tras su ingreso hospitalario. La baronesa continúa su recuperación en su residencia de Más Mañanas de la Costa Brava, donde sus hijos la visitan constantemente.

Pilar Vidal

Borja Thyssen y su mujer, Blanca Cuesta, se han dejado ver por Madrid tras una de sus visitas a Tita Cervera. Ambos asistirán a la inauguración de una nueva exposición en el museo Thyssen.

El entorno de la baronesa quiere transmitir tranquilidad ante el estado de salud de Tita Cervera. "Borja ha estado muy preocupado por su madre", afirma Nacho Gay, "está mejor dentro de un cuadro amplio de patologías, tanto que la baronesa ha salido de Más Mañanas por primera vez".

Pese a que Tita Cervera mejora favorablemente, Lorena Vázquez advierte: "Está mejor, pero hay una preocupación extrema". Una preocupación que, a pesar de todo, no ha impedido que la baronesa salga de Más Mañanas.

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