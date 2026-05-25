Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

María Ángeles López de Celis, exsecretaria de Zapatero, "en shock" ante la noticia de su imputación: "Era el jefe perfecto"

La imputación del expresidente del Gobierno se convierte en un hecho histórico. Hoy, recibimos a María Ángeles López de Celis, quien fue su secretaria personal en la Moncloa durante seis años.

Zapatero

Publicidad

La política española atraviesa un momento delicado tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Diversas acusaciones le relacionan con varias compañías privadas, entre ellas Plus Ultra, y presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Dichas acusaciones también salpican a su familia. Alba y Laura Rodríguez, hijas de Zapatero, han sido señaladas por la actividad sospechosa de su empresa de marketing y comunicación, que facturó un millón de euros en apenas cinco años. Una empresa que también estaría relacionada con el caso Plus Ultra.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con María Ángeles López de Celis, quien fue Secretaria de la Presidencia durante treinta años, coincidiendo con Zapatero durante seis años. Esta asegura que la noticia le ha sorprendido enormemente, ya que durante el tiempo que trabajó con él se mostró como una persona honesta y buena, aparentemente incapaz de hacer algo así.

"Aún estoy en shock", afirma María Ángeles López de Celis, "es un mazazo para España, para el socialismo, para la democracia y para nuestro prestigio internacional". María Ángeles López de Celis asegura que la noticia ha sorprendido a todo el que trató con Zapatero en las distancias cortas: "Era el jefe perfecto".

Según María Ángeles López de Celis, Zapatero ha podido sufrir un cambio de pensamiento a su salida de Moncloa. Algo que no se habría imaginado nunca durante el tiempo que trabajó con él.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sergi Planelles

Las insólitas anécdotas de Sergi Planelles, sonámbulo desde los 8 años: "Me he llegado a despertar tres pisos por encima del mío"

Matías de Paula

Amiga del cantaor Matías de Paula, asesinado en Villanueva de la Serena (Badajoz): "Su hermano está hecho polvo"

Andrea Ortuño

La superviviente del naufragio en Indonesia, en desacuerdo con la condena: "En ningún momento trataron de auxiliar"

Luis Fonsi en La Voz Kids
Mejores momentos | Audiciones 3

"No le grites": Luis Fonsi defiende a esta talent frente a Antonio Orozco en La Voz Kids

Gertru
Última hora

Exsecretaria de Presidencia de Zapatero, sobre el papel de 'Gertru': "Conociéndola, sabía perfectamente a lo que se estaban dedicando"

Zapatero
Última hora

María Ángeles López de Celis, exsecretaria de Zapatero, "en shock" ante la noticia de su imputación: "Era el jefe perfecto"

La imputación del expresidente del Gobierno se convierte en un hecho histórico. Hoy, recibimos a María Ángeles López de Celis, quien fue su secretaria personal en la Moncloa durante seis años.

Discurso de Los Javis en el Festival de Cannes.
Festival de Cannes

Ruben Amón, sobre el discurso de Los Javis de la homosexualidad de Lorca: "Hay abrumadora información desde hace muchos años"

Javier Calvo y Javier Ambrossi pronunciaron un discurso sobre Federico García Lorca y la ocultación de su homosexualidad. Los colaboradores del programa discrepan con sus palabras y niegan que no haya conocimiento sobre su sexualidad.

Así preparó J Kbello su espectacular coreografía como Lady Gaga para Tu cara me suena

Así preparó J Kbello su espectacular coreografía como Lady Gaga para Tu cara me suena

Luis Fonsi en La Voz Kids

“Se me olvidó que estamos en La Voz Kids”: Luis Fonsi pierde la cabeza con este talent

El susto de Penélope Cruz durante el rodaje de 'La Bola Negra'

El susto de Penélope Cruz durante el rodaje de 'La Bola Negra': "Pensé que tenia una aneurisma cerebral"

Publicidad