María Ángeles López de Celis, exsecretaria de Zapatero, "en shock" ante la noticia de su imputación: "Era el jefe perfecto"

La política española atraviesa un momento delicado tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Diversas acusaciones le relacionan con varias compañías privadas, entre ellas Plus Ultra, y presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Dichas acusaciones también salpican a su familia. Alba y Laura Rodríguez, hijas de Zapatero, han sido señaladas por la actividad sospechosa de su empresa de marketing y comunicación, que facturó un millón de euros en apenas cinco años. Una empresa que también estaría relacionada con el caso Plus Ultra.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con María Ángeles López de Celis, quien fue Secretaria de la Presidencia durante treinta años, coincidiendo con Zapatero durante seis años. Esta asegura que la noticia le ha sorprendido enormemente, ya que durante el tiempo que trabajó con él se mostró como una persona honesta y buena, aparentemente incapaz de hacer algo así.

"Aún estoy en shock", afirma María Ángeles López de Celis, "es un mazazo para España, para el socialismo, para la democracia y para nuestro prestigio internacional". María Ángeles López de Celis asegura que la noticia ha sorprendido a todo el que trató con Zapatero en las distancias cortas: "Era el jefe perfecto".

Según María Ángeles López de Celis, Zapatero ha podido sufrir un cambio de pensamiento a su salida de Moncloa. Algo que no se habría imaginado nunca durante el tiempo que trabajó con él.

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