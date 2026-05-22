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Susanna Griso elogia la sinceridad de Sara Carbonero tras su pérdida: "Nunca voy a estar bien"

Hace apenas un mes que falleció la madre de Sara Carbonero y la periodista ha hablado con total franqueza de los difíciles momentos que atraviesa.

Sara Carbonero

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Andrés Pantoja
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Durante el último mes Sara Carbonero ha adoptado un perfil bajo, alejada de los focos. Este jueves reaparecía en un acto de su marca de ropa. Los periodistas allí presentes le daban el pésame por la pérdida de su madre tras una larga y dura enfermedad que además coincidió con las complicaciones de salud que sufrió ella misma a principios de año.

"Realmente estoy mal"

Al preguntarle cómo estaba lidiando con el duelo, la periodista sorprendió por la sinceridad con la que respondió, reconociendo que esta viviendo unos difíciles momentos. Compartía que todavía era pronto para que la herida de la muerte de su madre hubiera cicatrizado. Admitía que nunca volvería a estar bien pero que el tiempo y el duelo le enseñarán a vivir con ello. Asegurando que sus hijos serán la inspiración que le haga salir adelante.

"Nunca voy a estar bien (…) Mi vida no va a ser nunca igual, pero por lo menos que no duela tanto porque ahora es muy reciente. Realmente estoy mal, entiéndase, no es que me pase nada, pero estoy muy triste", declaraba Sara.

Una emocionada Susanna Griso ensalzaba la actitud de Carbonero por la franqueza con la que daba la cara pese lo evidente del mal trago de dar explicaciones ante los micrófonos: "Cuando nos preguntan cómo estamos, aunque sea mentira siempre decimos: 'Bien... superando el duelo... poco a poco...'. Y ella es franca y me gusta que lo sea".

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