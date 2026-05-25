Amiga del cantaor Matías de Paula, asesinado en Villanueva de la Serena (Badajoz): "Su hermano está hecho polvo"

El mundo del flamenco se encuentra conmocionado tras la muerte de Matías de Paula, reconocido cantaor con más de dos décadas de trayectoria artística y colaboraciones junto a figuras como Pitingo. El artista, de 52 años, perdió la vida al ser tiroteado en plena vía pública en Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz.

El ataque tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde, cuando la víctima recibió varios disparos que acabaron siendo fatales. A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios, no fue posible salvarle la vida.

Tras el crimen, el presunto autor huyó del lugar acompañado por otros tres hombres, pero ya ha sido detenido. Este había salido recientemente de prisión y cargó contra Matías de Paula por celos. Según él, el cantaor mantenía una relación sentimental con su expareja y ha confesado ante la policía que "estaba harto de que le llamaran cornudo".

El asesinato ha estremecido por completo a los vecinos de Villanueva de la Serena, que son incapaces de asimilar los hechos. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Rosario Abelaira, amiga del cantaor y de su familia, que asegura que el crimen ha dejado al pueblo con el corazón en un puño.

"El siempre iba con esa humildad...", nos cuenta Rosario, "Diego de Paula, su hermano, está hecho polvo". Un terrible crimen al que el entorno de Matías de Paula no logra encontrar explicación.

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