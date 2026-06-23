'El Bigotes' repasa las similitudes entre los 'chivatos' de la Gürtel y del 'caso Mascarillas': "¡Que me aclaren la diferencia entre Pepe Peñas y Aldama!"

Conoce por propia experiencia el impacto que causa una sentencia de prisión de 25 años, en su caso por tres causas acumuladas. Álvaro Pérez, rechaza el alias de 'El Bigotes', pero así es como se le conoció por su implicación en la trama Gürtel que implico al Partido Popular y le hace fácil de ubicar en el espacio tiempo.

La sentencia del Tribunal Supremo en el 'caso Mascarillas' ha causado un gran impacto por las condenas a prisión a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y el que fuera su mano derecha, Koldo García; 24 y 19 años respectivamente. La pena de cuatro años y medio al empresario y 'nexo corruptor' de la trama, Víctor de Aldama, ha sido conmutada por trabajos para la comunidad condicionados a no delinquir nuevamente entre otros requisitos.

Álvaro Pérez lamenta no poder encontrarse en plató para explicar los cientos de anotaciones que tiene sobre su caso y el que ha terminado con la condena a Ábalos, Koldo y Aldama. Destaca algunas similitudes y diferencias entre ambos, unidos porque alguien en un momento dado decide 'tirar de la manta'. Recuerda a Pepe Peñas, quien según afirma "decidió chivarse el día que dejó de trincar (…) No tiene nada que ver con Aldama".

También subraya las diferencias de los mencionados Peña y Aldama con Francisco Correa, del que recuerda que "ha devuelto todo el dinero y además su patrimonio se está subastando ahora en la Audiencia Nacional (...) Tampoco podemos comparar a Correa, se ha chupado 13 años de cárcel y se ha arrepentido".

El 'nacimiento' del colaborador con la Justicia

Para 'El Bigotes' hay un punto de inflexión en la trayectoria de muchos corruptos tras el cual da comienzo una etapa de expiación: "Colaborar nace cuando realmente asumes que has metido la pata hasta el cuello, que te has cubierto, que has cometido un delito. Lo asumes y viene el arrepentimiento".

"Pensando que era lealtad, y lo que era es un gilipollas como la copa de un pino"

Ese arrepentimiento es muchas veces empujado por la amenaza de pasar mucho tiempo a las sombra de los barrotes de la cárcel: "El código dice que si colaboras te viene bien por muchas razones, pero sobre todo para que tengas algún beneficio. Debes arrepentirte, debes pedir perdón y debes empezar a colaborar".

Recuerda y mantiene que regaló costosos trajes a medida al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps: "En el caso de los trajes, a mí nadie me aconsejó que colaborara. (…) Lo negué hasta cansarme, Susanna, pensando que era lealtad, y lo que era es un gilipollas como la copa de un pino".

La moraleja que deduce de su historia es "que la lealtad no existe", y manifiesta que no recibió propuesta alguna de colaboración con la Justicia por estar representado por "muy malos abogados". Siembra la duda en el desempeño del abogado José Antonio Choclán, letrado ahora de Aldama, en la Gürtel de Correa: "A lo mejor no le aconsejó igual, no lo sé".

Por último Correa cuestiona la coherencia del actual Gobierno, particularmente la del ministro Félix Bolaños -Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes-, que indultó al colaborador de la Gürtel, Pepe Peña, y sin embargo pone el grito en el cielo y cuestiona la sentencia del 'caso Mascarillas', al menos en lo que a Víctor de Aldama se refiere: "¡Que me aclaren la diferencia entre Pepe y Aldama!".

Invita a los condenados a colaborar por su propio interés: "Anoche en la soledad de su celda, Ábalos, lo único que le pedía a Dios, si es que cree un poco, era que quería morirse. (…) ¡Yo sé lo que siente Ábalos!".

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