Sentencia del Caso Mascarillas en directo | Primeras palabras de Aldama: "Estoy satisfecho con la condena, la colaboración sirve"

El Tribunal Supremo condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la 'trama mascarillas.

El empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a 4 años y medio, pero suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad.

La sentencia a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias y adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. El Alto Tribunal considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos.

Reacciones del PP

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, pidieron este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras conocerse la sentencia sobre el 'caso Koldo' que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión.

Almeida consideró "imposible que Ábalos y Koldo hubieran actuado sin estar en el Gobierno de España" y, por tanto, expresó que Sánchez es "el último responsable de lo que ha pasado", por lo que "tiene que dimitir".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá este lunes en la sede nacional del PP para pronunciarse sobre la condena del exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión. También, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preguntó este viernes si la condena al secretario general del PSOE José Luis Ábalos no es suficiente para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones.

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