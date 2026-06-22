CASO MASCARILLAS
Sentencia del Caso Mascarillas en directo | Primeras palabras de Aldama: "Estoy satisfecho con la condena, la colaboración sirve"
Sigue en directo la condena del Tribunal Supremo por el Caso Mascarillas.
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El Tribunal Supremo condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la 'trama mascarillas.
El empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a 4 años y medio, pero suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad.
La sentencia a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias y adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. El Alto Tribunal considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos.
Reacciones del PP
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, pidieron este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras conocerse la sentencia sobre el 'caso Koldo' que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión.
Almeida consideró "imposible que Ábalos y Koldo hubieran actuado sin estar en el Gobierno de España" y, por tanto, expresó que Sánchez es "el último responsable de lo que ha pasado", por lo que "tiene que dimitir".
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá este lunes en la sede nacional del PP para pronunciarse sobre la condena del exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión. También, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preguntó este viernes si la condena al secretario general del PSOE José Luis Ábalos no es suficiente para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones.
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Sentencia del Caso Mascarillas en directo: Ayuso se pregunta si la condena no es suficiente para convocar elecciones
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntó este viernes si la condena al secretario general del PSOE José Luis Ábalos no es suficiente para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones.
Sentencia del Caso Mascarillas en directo: Alberto Núñez Feijóo comparece ante los medios a las 13:30 para hablar de la sentencia
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá este lunes en la sede nacional del PP para pronunciarse sobre la condena del exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión.
El líder de la oposición declarará ante los medios a las 13.30 horas en Génova, donde inicialmente iba a dar una rueda de prensa el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.
Sentencia del Caso Mascarillas en directo: El PP reacciona ante la condena y pide la dimisión de Pedro Sánchez
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, pidieron este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras conocerse la sentencia sobre el 'caso Koldo' que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión.
Almeida consideró "imposible que Ábalos y Koldo hubieran actuado sin estar en el Gobierno de España" y, por tanto, expresó que Sánchez es "el último responsable de lo que ha pasado", por lo que "tiene que dimitir".
Sentencia del Caso Mascarillas en directo: Aldama colaboró con la justicia tras pasar un mes en prisión
Tras pasar poco más de un mes en prisión preventiva como investigado en un fraude de hidrocarburos, Aldama optó por colaborar con la Justicia con la meta de evitar volver a la cárcel y sostuvo que el exministro de Transportes y su asesor cobraron mordidas pagadas por él, que esperaba a cambio resultar favorecido en contratos de mascarillas.
El Supremo considera que la colaboración de Aldama ha sido especialmente decisiva para avanzar en la investigación, que no ha buscado en ningún momento exculparse, sino que ha admitido su participación en los hechos, y defiende la necesidad de premiar este tipo de comportamientos para conseguir depurar la corrupción.
Sentencia del Caso Mascarillas en directo: Víctor de Aldama no entrará en prisión
La Sala ha adoptado esta decisión por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de que Aldama no delinca, presente un informe semestral de actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
El tribunal que ha juzgado a este empresario, al exministro de Transportes y a su exasesor Koldo García ha impuesto una condena menor de los cinco años de cárcel que pidieron las acusaciones populares, coordinadas por el PP, y por debajo también de la pena de siete años de prisión que reclamó la Fiscalía Anticorrupción.
Sentencia del Caso Mascarillas en directo: Aldama se 'libra' de la cárcel
El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años y medio de prisión al empresario Víctor de Aldama, el comisionista que optó por colaborar con la Justicia en el juicio al exministro José Luis Ábalos, pero ha suspendido la ejecución de la pena, de manera que no entrará en la cárcel.
Sentencia del Caso Mascarillas en directo: Koldo condenado 19 años de cárcel
El Tribunal Supremo ha condenado al exasesor Koldo García 19 años de prisión con un máximo de 15 años por presuntas mordidas en la compra de mascarillas en plena pandemia y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.
Sentencia del Caso Mascarillas en directo: Condenan 24 años de prisión a José Luis Ábalos
El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel, con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio, por presuntas mordidas en la compra de mascarillas en plena pandemia, en el año 2020, y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.
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