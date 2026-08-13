La joyería viral de Cádiz que desata colas por toda Europa: unas piezas "muy aparentes, pero muy huecas"

La joyería Ferrezuelo, en Cádiz, se ha bautizado como "la joyería viral más barata de toda Europa". Sin embargo, la fama que ha alcanzado en redes sociales no se debe únicamente a sus precios, sino al tamaño de sus piezas y al ingenio de su propietario, Juan, a la hora de crear sus vídeos. Desde que se hizo viral, largas colas de clientes se forman a la entrada del establecimiento, al que acuden personas de todas partes.

Juan tiene claro cuál es el motivo de su éxito: "Somos virales por las piezas que tenemos, por los vídeos, el estilo y la forma de presentarlas. Son piezas únicas. Intentamos ser un poco exclusivos".

El propietario asegura que cuenta con clientes de todo tipo: "Tenemos de todo un poco: quien quiere gastar mucho y aparentar poco, y quien quiere gastar poco y aparentar mucho".

"Muy aparentes, pero muy huecas"

Las piezas que vende Ferrezuelo son encargadas a una fábrica de Italia. Juan explica que, aunque puedan parecer muy pesadas y valiosas, en realidad son piezas "muy aparentes, pero muy huecas". Debido al elevado valor de algunas joyas, la seguridad del establecimiento es una prioridad. "Tenemos unas medidas de seguridad muy buenas y, además, contamos con muchos pequeños detalles de seguridad adicionales y algunas cosas muy sofisticadas", señala.

Juan también muestra los materiales que utiliza para crear sus famosos vídeos, desde dados de juego hasta piezas destinadas a ser fundidas, que destroza ante la pantalla. "En cualquier joyería se ponen unos guantes y dicen: '¡Oh, qué joya tan bonita!'. Nosotros no nos ponemos guantes nunca", bromea.

Incluso se atreve a hacer una propuesta: "Yo creo que Antena 3 se puede dar el lujo de vestir a su presentadora con estas joyas. Ya veréis que así la cadena va a subir la audiencia".

Para Juan, las ventas no son lo más importante: "Lo principal es que la gente disfrute viendo los vídeos y que lo pasemos bien. Lo secundario es que vendamos".

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