Alya le canta las cuarenta a Sadakat para defender a Cihan: "Ojalá fueras una madre ejemplar"

La salida de Cihan rumbo a Siria no ha calmado la tensión en la mansión Albora. Todo lo contrario. Nada más despedirse de su hijo, Sadakat ha buscado a Alya para reprocharle el cambio de actitud de Cihan hacia ella. Convencida de que la doctora ha conseguido alejarlo de su madre, la ha acusado de ponerlo en su contra.

Sin embargo, Alya no ha dado un paso atrás. Le ha recordado que ella sabe perfectamente lo que significa que intenten apartarte de un hijo. "Tú llevas intentando separarme del mío desde el día que llegué a esta mansión", le ha reprochado.

La doctora también le ha dejado claro que Cihan se está alejando por sus propios actos. "No soy yo quien está apartándote de tu hijo, lo estás haciendo tú sola", le ha respondido. Además, le ha recordado el enorme esfuerzo que Cihan ha hecho durante todo este tiempo por seguir respetándola. "Ayer el pobre se autolesionó. Tienes mucha suerte de tener un hijo como él. Ojalá fueras una madre ejemplar", le ha dicho.

Esas palabras han hecho estallar a Sadakat. Fuera de sí, ha levantado la mano para abofetear a Alya. Pero la doctora ha reaccionado antes. Le ha sujetado la muñeca en el aire, impidiendo que la golpeara. "¡Quieta!", le ha advertido, dejando clara su postura: "Cuanto más me levantes la mano, más se me soltará la lengua. No daré ni un paso atrás".

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