Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 11 de agosto

Alya le canta las cuarenta a Sadakat para defender a Cihan: "Ojalá fueras una madre ejemplar"

Tras la marcha de Cihan a Siria, Sadakat ha acusado a Alya de haber puesto a su hijo en su contra. La discusión ha ido subiendo de tono hasta que la matriarca ha perdido los nervios y ha intentado abofetear a la doctora.

Alya le canta las cuarenta a Sadakat para defender a Cihan: "Ojalá fueras una madre ejemplar"

Alya le canta las cuarenta a Sadakat para defender a Cihan: "Ojalá fueras una madre ejemplar"

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

La salida de Cihan rumbo a Siria no ha calmado la tensión en la mansión Albora. Todo lo contrario. Nada más despedirse de su hijo, Sadakat ha buscado a Alya para reprocharle el cambio de actitud de Cihan hacia ella. Convencida de que la doctora ha conseguido alejarlo de su madre, la ha acusado de ponerlo en su contra.

Sin embargo, Alya no ha dado un paso atrás. Le ha recordado que ella sabe perfectamente lo que significa que intenten apartarte de un hijo. "Tú llevas intentando separarme del mío desde el día que llegué a esta mansión", le ha reprochado.

La doctora también le ha dejado claro que Cihan se está alejando por sus propios actos. "No soy yo quien está apartándote de tu hijo, lo estás haciendo tú sola", le ha respondido. Además, le ha recordado el enorme esfuerzo que Cihan ha hecho durante todo este tiempo por seguir respetándola. "Ayer el pobre se autolesionó. Tienes mucha suerte de tener un hijo como él. Ojalá fueras una madre ejemplar", le ha dicho.

Esas palabras han hecho estallar a Sadakat. Fuera de sí, ha levantado la mano para abofetear a Alya. Pero la doctora ha reaccionado antes. Le ha sujetado la muñeca en el aire, impidiendo que la golpeara. "¡Quieta!", le ha advertido, dejando clara su postura: "Cuanto más me levantes la mano, más se me soltará la lengua. No daré ni un paso atrás".

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Álex llega con un misterio a Padre no hay más que uno, la serie

Álex llega con un misterio a Padre no hay más que uno, la serie: ¿Quién sabe de qué se trata?

¿Qué esconde una sala de autopsias? Eva Fernández nos muestra un espacio clave para Ágata y Lola

¿Qué esconde una sala de autopsias? Eva Fernández nos muestra un espacio clave para Ágata y Lola

Alya le canta las cuarenta a Sadakat para defender a Cihan: "Ojalá fueras una madre ejemplar"

Alya le canta las cuarenta a Sadakat para defender a Cihan: "Ojalá fueras una madre ejemplar"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, dispuesto a confesar a Paula la verdad sobre Antoine Brossard
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, dispuesto a confesar a Paula la verdad sobre Antoine Brossard

Capítulo 624 de Sueños de libertad; 12 de agosto: Damián amenaza a Eduardo con despedirlo
Capítulo 624

Capítulo 624 de Sueños de libertad; 12 de agosto: Damián amenaza a Eduardo con despedirlo

Valentina da un paso más y decide pasar la noche abrazada a Andrés: “Quiero dormir contigo”
Capítulo 624

Valentina da un paso más y decide pasar la noche abrazada a Andrés: “Quiero dormir contigo”

La pareja ha terminado su cita de la forma más romántica posible y con una propuesta que ha dejado sin palabras al hijo de Damián.

Salva rompe las ilusiones de Mabel y se niega a seguir adelante con su nuevo negocio: "No puedo hacer esto”
Capítulo 624

Salva rompe las ilusiones de Mabel y se niega a seguir adelante con su nuevo negocio: "No puedo hacer esto”

El cantinero ha interrumpido su comida familiar con los Salazar para confesar que prefiere mantener su estabilidad en la cantina antes que montar un restaurante.

Fina y Bianca se dejan llevar por los recuerdos y… ¡casi se besan!: “Nadie podrá borrar lo importante que has sido”

Fina y Bianca se dejan llevar por los recuerdos y… ¡casi se besan!: “Nadie podrá borrar lo importante que has sido”

La salud de Claudia empeora y Miguel le diagnostica neumonía: “No se va a morir, lo hemos detectado a tiempo”

La salud de Claudia empeora y Miguel le diagnostica neumonía: “No se va a morir, lo hemos detectado a tiempo”

Una nueva vida

"Solo tú puedes ayudarme": Serpil se rompe ante Ifakat al confesar que está siendo chantajeada por Karam

Publicidad