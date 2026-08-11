Afra Blanco, "por primera vez" de acuerdo con Esperanza Aguirre: "Cualquier adulto funcional sabe que Ayuso nos está tomando el pelo"

Pocas veces ha pasado, e incluso ella misma se ha mostrado sorprendida, pero la activista y colaboradora Afra Blanco ha confesado estar de acuerdo con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, que fue entrevistada ayer en Espejo Público, en cuanto a que no se entiende lo ocurrido con el ático en venta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Igual que ella, el 99,9% de los españoles no lo entendemos, porque las explicaciones que se han dado no casan, es más, son contrarias", añade.

De hecho, también ha cargado contra Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, quien ha comentado que las explicaciones sí que le parecen "suficientes". "Lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso es tomarnos el pelo a todos, cualquier adulto funcional lo sabe", replicaba Afra.

Las explicaciones de Ayuso, "falsas"

Del mismo modo, la colaboradora ha repasado las explicaciones, según su parecer "falsas", de Ayuso al respecto del ático.

"Primero dijo que era para hacer unas oficinas y trabajar en ese piso, que casualmente está frente al de su madre, que es de nueva propiedad. Chamberí es muy grande y Madrid mucho más, se podría haber cogido la oficina en cualquier otro sitio". Pero, además, descubrimos que no puede ser una oficina porque ese edificio es de uso residencial", decía Afra, mostrando su total asombro.

"Y la segunda que da es que es para comprar y vender, porque esta empresa pública se dedica a hacer 'flipping'". Irónicamente, añade: "Ahora nos enteramos de que las empresas públicas, en vez de comprar viviendas para los ciudadanos de Madrid, compran, venden y especulan".

Finalmente, también pone sobre la mesa la presunta donación para los incendios de la Sierra Norte. "También es falso porque no se puede". "Son presupuestos distintos, no puedes hacer así con el dinero de una empresa pública para utilizarlo como a ti te dé la gana".

La activista, en contraposición con la popular, pide explicaciones a la presidenta autonómica.

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