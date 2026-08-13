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Mejores momentos | 13 de agosto

Julia ve claro el panel en el último segundo y… ¡ola de 1.600 euros!

Mari Tere y Julia estaban haciendo un gran turno, pero cuando han sumado 1.600 euros y seguían sin ver el panel, la cosa se ha puesto más tensa, afortunadamente, Julia lo ha visto en el último momento y lo ha resuelto.

Julia ve claro el panel en el último segundo y… ¡ola de 1.600 euros!

Julia ve claro el panel en el último segundo y… ¡ola de 1.600 euros!

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Marta Jorge
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Les ha llegado el turno de nuevo a las hermanas en este panel de La ruleta de la suerte y no lo han podido aprovechar mejor. Aunque tenían mucho miedo de caer en el gajo de ‘Vacaciones’, les ha terminado trayendo muy buena suerte, porque han sumado ¡600 euros! “¡Ahora sí!”, ha dicho emocionado Jorge Fernández.

Han tenido que seguir tirando, y Julia, que estaba cada vez más nerviosa ha advertido a su hermana: “Apunta, porfa”. Y hay que decir que Mari Tere no lo ha hecho nada mal, pero seguían sin ver claro el panel. “Tenéis casi 1.000”, les ha recordado el presentador, sumándole aún más presión a las concursantes.

Afortunadamente, han caído en ‘Verano 300’, sumando otros 600 euros, ósea que, al final, tirar no les ha venido nada mal. Ya se habían colocado con 1.600 euros y Mari Tere estaba a punto de tirar de nuevo cuando Julia ha frenado a su hermana: “¡Me la sé!”, ha dicho emocionada. Ha sido fantástico, porque la tirada que tenía Mari Tere era muy complicada, así que, finalmente, Julia ha resuelto sin problemas y se han llevado ¡1.600 euros! ¡Qué maravilla! ¡No te pierdas el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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