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Mejores momentos | 13 de agosto

“¡Esto es gloria bendita!”: ‘El tiburón’ termina por conquistar a Jorge Fernández

Ha llegado el momento de cantar ‘El Tiburón’ y Jorge Fernández ha reconocido que después de todos los temas que han cantado, esta canción ya no le parece tan mala.

“¡Esto es gloria bendita!”: ‘El tiburón’ termina por conquistar a Jorge Fernández

“¡Esto es gloria bendita!”: ‘El tiburón’ termina por conquistar a Jorge Fernández

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Marta Jorge
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“¡No, no!”, ha exclamado Jorge Fernández cuando ha visto que había llegado el momento de cantar ‘El tiburón’ en La ruleta de la suerte. Por la reacción del presentador, todo el mundo pensaba que tocaba un tema de Bad Bunny, pero Jorge Fernández ha dicho que ¡era aún peor!

Sin embargo, esta canción sí que ha traído algo bueno, y es que Álvaro ha apretado el pulsador incluso antes de que saliese ninguna letra y lo ha resuelto a la perfección consiguiendo sumar los 100 primeros euros a su marcador. Además, aunque al presentador no le agrada especialmente el tema, lo cierto es que cuando la banda ha empezado a tocar, todo el plató se ha venido arriba.

“¡Si en el fondo te gusta!”, ha bromeado Joaquín Padilla con el presentador en cuanto ha terminado de cantar. Por su parte, Jorge Fernández ha reconocido algo: “Después de escuchar todo lo que estamos escuchando (…), esto no me parece ni tan mal”. “¡Esto es gloria bendita!”, han coincidido el cantante y el presentador. Jorge Fernández ha seguido bromeando, llenando de risas el plató. ¡Revive el momento al completo en el vídeo!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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