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Caso mascarillas

Iñako Díaz-Guerra, sobre la suspensión de la pena de prisión de Aldama: "Tiene un efecto llamada corruptor"

Más reacciones a las condenas del caso mascarillas. En este caso es el periodista Iñako Díaz-Guerra, quien cuestiona la decisión del Tribunal Supremo respecto al empresario Víctor de Aldama.

Iñako Díaz-Guerra sobre la condena de Aldama.

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Espejo Público
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El empresario Víctor de Aldama evitará la cárcel, a diferencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, a los que se ha impuesto una pena de 24 y 19 años de cárcel respectivamente.

Realmente, la condena para Aldama ha sido de condena con cuatro años y medio de prisión, pero se suspende su ejecución por su colaboración al descubrimiento de los delitos a condición de que no vuelva no delinquir, presente un informe semestral de actividades y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

"Un ejemplo peligrosísimo"

Una decisión que no ha agradado al periodista Iñako Díaz-Guerra, que piensa que es un "ejemplo peligrosísimo" el hecho de que "el ejecutor de esta trama se vaya a pasar el verano en la playa".

Señala irónicamente a los que hablan de inmigración y mencionan un "efecto llamada" para equiparar este supuesto impacto a las consecuencias que puede llegar a tener esta decisión de los magistrados: "efecto llamada corruptor". "Yo soy el que corrompo, luego soy el que larga y no hay ningún problema", ejemplificaba el periodista.

En este mismo contexto, y haciendo referencia a los otros dos imputados por el 'caso mascarillas', Díaz-Guerra aclara que para él "ninguna condena por corrupción, y más viniendo por parte de ministros, va a ser suficientemente dura", ya que defiende que es "una lacra que tenemos que condenar".

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