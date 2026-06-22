Las reacciones de sorpresa a la condena a 24 años a Ábalos, y Aldama sin prisión: "Le veremos este verano en el yate que considere"

La sentencia del denominado caso mascarillas ha provocado un auténtico revuelo político y mediático. El tribunal ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a Koldo García a 19 años y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio de cárcel. La resolución, adoptada por unanimidad, considera acreditado que los tres formaron una organización criminal con un reparto de funciones perfectamente definido para cometer graves delitos de corrupción.

La mayor sorpresa de la sentencia no ha sido únicamente la dureza de las penas impuestas a Ábalos y Koldo, sino la decisión del tribunal de suspender la ejecución de la condena de Aldama. El empresario evitará por el momento su ingreso en prisión gracias a su aportación al descubrimiento de los delitos, siempre que no vuelva a delinquir y cumpla un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

"No es ejemplarizante"

La resolución ha generado un intenso debate en la mesa de Más Espejo. La periodista Pilar Velasco califica las condenas de "durísimas" y destaca que son pocos los casos de corrupción en los que se aplica la pena máxima solicitada por la Fiscalía. "24 años de cárcel para Ábalos es una de las penas más altas para tramas de corrupción que yo recuerdo. No es ejemplarizante, en mi opinión, que el corruptor, Aldama, el que llama a la puerta de un ministerio, el que aporta sobres en efectivo durante años y el que no ha colaborado demasiado con esta causa, le veremos este verano en el yate que considere", afirma.

La presentadora Susanna Griso recuerda algunas de las condenas más conocidas de la historia reciente de la corrupción en España: "Francisco Correa recibió 51 años de cárcel por la trama Gürtel, Pablo Crespo 37 años y Luis Bárcenas 33 años, además de una multa de 44 millones de euros".

Por su parte, el periodista Rubén Amón puso el foco en la responsabilidad política de Ábalos. "Ningún caso de los que has mencionado es el de un ministro con tanta responsabilidad en el partido y en el Gobierno. Vamos a centrarnos no en el estupor que nos produce quien colabora con la Justicia, sino en el ministro que es acusado de organizar una trama criminal", señaló.

Comparaciones "ridículas"

Rosa Belmonte, ha comparado la sentencia con otros procedimientos judiciales de actualidad. "Lo que resulta peculiar es que la propuesta de Peinado en su juicio oral son 24 años para Begoña. Es ridícula esta comparación. Es verdad que las conductas reprobables no van a ser delitos, pero es que es ridículo", afirmó.

Tras conocerse el fallo, el propio Víctor de Aldama mostró su satisfacción por el resultado judicial: "La colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Ábalos y Koldo. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que los demás que vienen detrás colaboren".

En la misma línea se pronuncia Ramón Bermejo, portavoz de Aldama, quien aseguró que la estrategia de cooperación con la Justicia ha resultado decisiva. "Ha compensado y ha sido beneficioso, sin lugar a dudas. Había un punto muy importante y era que el tribunal tenía que dirimir esta casuística porque sienta jurisprudencia. Creo que es un día especial. Koldo y Ábalos han sido juzgados de una manera dura por su falta de colaboración", sostiene. Va más allá y considera que la sentencia lanza un mensaje para futuras investigaciones. "Hay un aviso para navegantes para casos que todos conocemos donde la repercusión política va a empezar un poco a tambalear. Estoy seguro. Hablamos del caso Zapatero, de hidrocarburos... Estamos ante una buena democracia, aunque algunos quieran sabotearla", concluye.

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