Pepi, la mujer que suplicó ayuda a Margarita Robles entre lágrimas, revela qué le dijo la ministra: “Confío en su palabra”

La escena abrazada a la ministra Robles dio la vuelta a todos los informativos de España. Pepi, visiblemente angustiada, se acercó a Margarita Robles durante su visita oficial y, entre lágrimas, le pidió que no abandonaran a Ceuta. “Vivo sola. Nunca he tenido que cerrar las ventanas. Duermo con un cuchillo. Apenas descanso. Tengo miedo”, le explicó. Una imagen que resumía, en apenas unos segundos, la angustia que asegura llevar días acumulando.

Del miedo en casa a suplicarle ayuda a la ministra

Hoy, Pepi vuelve a hablar con Espejo Público para explicar qué ocurrió después de aquel momento. Cuenta que tanto ella como otra vecina, África (con la que también hemos hablado), fueron trasladadas a la Comandancia. Posteriormente, ambas pudieron reunirse con Margarita Robles. Según relata Pepi, la ministra les trasladó un mensaje que, asegura, necesitaban escuchar los vecinos de Ceuta.

“Le pedí que sacara el Ejército a las calles”

Pepi asegura que durante ese encuentro pidió directamente a la ministra una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para recuperar la sensación de seguridad. “Le pedí que sacara el Ejército a las calles, para que nos sintamos seguras y podamos ir a comprar. Hay que hacerlo ya. ¿A qué punto estamos llegando?”, reclama. Su preocupación, explica, no es únicamente por ella misma, sino por los vecinos que, como ella, aseguran sentirse abandonados.

Pepi confía ahora en Margarita Robles

La vecina lanza también un mensaje contundente sobre el sentimiento de abandono que dice experimentar. “Los de Ceuta también somos españoles. Como los que más. Españoles hasta la médula”, afirma. Asegura que durante estos días se han sentido “maltratados” y “abandonados”, y reclama que las instituciones actúen para que los ciudadanos puedan recuperar la tranquilidad.

“Los de Ceuta también somos españoles”

Pese a la angustia que todavía arrastra, Pepi reconoce que las palabras de la ministra le han reconfortado. Dice confiar en Margarita Robles y en el compromiso que, según su relato, adquirió durante ese encuentro con las vecinas. Ahora espera que aquellas palabras supongan un punto de inflexión y que la situación permita a los ceutíes volver a sentirse seguros. Ayer fueron las lágrimas y la súplica. Hoy, Pepi asegura que se marcha de ese encuentro con algo que hasta ahora le faltaba: esperanza.

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