El portavoz de Víctor de Aldama cree que Ábalos y Koldo podrían colaborar también con la justicia: "La colaboración tiene un premio"

Casi dos años ha durado la espera para conocer la sentencia del Tribunal Supremo por el conocido como 'caso mascarillas'. Ayer, por fin, conocíamos un resultado judicial que no deja indiferente a nadie. Ábalos recibe la mayor condena penal a un exministro en España, lo que ha suscitado críticas, y también, exigencias de responsabilidades políticas por parte de la oposición.

La resolución de Víctor de Aldama en este mediático caso también ha dado que comentar. El empresario se libra de la cárcel ya que se le aplica el atenuante de colaboración con la Justicia. Una sentencia que el ministro Óscar Puente define como "tremendamente aleccionadora", lo que da qué pensar en medio del aluvión de imputaciones que envuelven al Partido Socialista: ¿Alguien más querrá seguir el ejemplo de Aldama para librarse de la cárcel? ¿Tirarán de la manta?

Aldama anima a Leire Díez, Julio Martínez y José Luis Ábalos a tirar de la manta y colaborar con la justicia

Hoy, en Espejo Público hemos contado con la intervención de Ramón Bermejo, portavoz de Aldama, quien asegura: "Hay que entender que la colaboración tiene un premio" "En la sentencia se afirma que el empresario ha aportado información veraz y relevante para la acreditación de los hechos, ayudado al esclarecimiento de otros hechos delictivos y la incriminación de otros copartícipes."

"Aldama es conocedor de muchos de los personajes que van a estar en el guion de los próximos meses"

El portavoz de Víctor de Aldama asegura que el empresario aún sabe más de lo que ha declarado en los juicios del 'caso mascarillas' y que, además, está dispuesto a seguir colaborando con la justicia y destapando el resto de incógnitas que se han abierto camino en el panorama político en estos últimos tiempos.

Se abre así una esperanza para la "salvación" de personajes con un futuro judicial poco esperanzador como podrían ser la conocida como la fontanera del PSOE, Leire Díez, o el presunto testaferro de Rodríguez Zapatero, Julio Martínez. Ante esta situación se abren cuestiones como ¿Servirá Aldama como precedente para futuros posibles colaboradores con la justicia? ¿Encontraremos respuestas próximamente de los propios acusados buscando reducciones de condena?

Incluso los propios condenados: Ábalos y Koldo, podrían cambiar de parecer y decidirse a colaborar: "Sus posiciones y conocimiento de los hechos es bastante fundamental. Sería productivo para que tuviesen una compensación" asegura Bermejo.

Sin embargo, aún habrá que aguardar a los próximos juicios y testificaciones para conocer si la sentencia a Víctor de Aldama ha sido, o no, realmente aleccionadora.

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