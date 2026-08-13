Los ceutíes esperan con pancartas y silbatos la llegada de Marlaska: "No queremos ver una cara nueva cada día"

La llegada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Ceuta ha agitado a algunos de los vecinos, que han aprovechado su visita para manifestarse y denunciar la situación que viven en las calles de la ciudad.

Con carteles en las manos en los que negaban que exista una "normalidad" en Ceuta y con silbatos iban a dar la bienvenida al ministro. Sobre dicha "normalidad", una de las ceutíes denunciaba: "Existirá en su cabeza porque aquí no existe". Los vecinos allí reunidos explican que, a pesar de intentar hacer una vida normal, no lo consiguen.

"No queremos ver una cara nueva cada día, así no van a solucionar nada", se quejaban sobre la presencia de diferentes miembros del Gobierno en días distintos en la ciudad. "La solución la tienen ellos y queremos ver resultados", reclamaba una de ellas.

"A las dos horas se van de vacaciones"

La misma ceutí que hablaba de las soluciones criticaba los planes personales de varios ministros y del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "Ya sabemos que a las dos horas se van de vacaciones o al eclipse", decía. A esto añadía que los agentes de seguridad desplegados en las calles de la ciudad han tenido que suspender sus vacaciones. "Que han pagado de su bolsillo", insistía. Un aspecto que comparaba con Sánchez, sobre el que criticaba que, en su caso, las vacaciones se las han pagado los españoles.

La indignación nace también de que los migrantes, según denuncian los vecinos, "tienen las playas tomadas y hacen allí sus necesidades". "Ceuta está sucia y huele mal", lamentaba una de las vecinas que esperaban a Marlaska, quien también criticaba que se hubiese contratado personal de limpieza para "quitarles sus suciedades". Un hecho del que se quejaba: "Estamos pagando nosotros".

El ambiente de desesperación e indignación protagoniza, un día más, los rincones de Ceuta. Una ciudad que, según aseguran sus ciudadanos, "está al límite".

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