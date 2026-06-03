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El pago del PSOE a Leire Díaz fue el triple de lo reconocido: "Puede tirar de la manta si la dejan caer, es mala y narcisista"

El exalcalde de Vega de Pas, municipio donde Leire Díaz inició su andadura en el mundo de la política, ha vuelto a esbozar el perfil de Leire Díaz. Afirma que fue víctima de los métodos sin límites y nada limpios de la conocida como 'fontanera de Ferraz'.

Exalcalde Vega de Pas, sobre Leire Díaz

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Andrés Pantoja
Publicado:

La federación de Cantabria del Partido Socialista ha reconocido que abonó 45.000 euros y no 15.000, como inicialmente se informó a Leire Díaz como asesora de comunicación, durante los ejercicios de 2015 a 2017.

Víctor Manuel Gómez fue alcalde de Vega de Pas y la relación entre él y la entonces socialista de base nunca fue buena como ha admitido el ex regidor, desde antes incluso de ser ella concejala de la localidad cántabra. Ya manifestó su convencimiento de que ella fue la responsable de la derrota que Víctor sufrió en su carrera por repetir como alcalde en 2011. Sugiere que se produjeron irregularidades con los votos por correo de los que Leire sería responsable.

Serios avisos a navegantes

Víctor afirma que tanto él como su familia sufrieron las malas artes que sería capaz de poner en práctica Leire Díaz. El hotel familiar que regentan fue objetivo de ellas, según afirmaba.

"No es limpia a la hora de luchar contigo. Te intentaba hacer daño de la peor manera posible", asegura el exalcalde de Vega de Pas.

La descripción de Víctor dibuja a una persona con pocos escrúpulos, capaz de todo, incluso destruir cualquier elemento o persona que considere que se interpone en su camino. No hace prisioneros, dirían en términos bélicos.

Además Víctor Manuel Gómez va más allá y considera que tampoco dudaría de abandonar a los compañeros de sus presuntas hazañas dirigiendo las cloacas del PSOE en la sombra: "Indudablemente. Es muy narcisista, es mala. (...) En caso que el PSOE prescinda de ella, a lo mejor tira de la manta".

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