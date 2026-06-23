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Sentencia Ábalos

Joaquín Manso, director de 'El Mundo', sobre el pacto con Fiscalía que "no aceptó" Ábalos: "Seguramente se le estará pasando por la cabeza ahora"

La sentencia del 'caso Mascarillas' a sido contundente. A unos les ha parecido "desproporcionada", a otros no, teniendo en cuenta otros casos pasados de corrupción al más alto nivel. Uno de los aspectos más polémicos es que el empresario Víctor de Aldama quede libre de la cárcel por colaborar con la Justicia, habiendo sido el mayor beneficiado de la trama.

Joaquín Manso, condena Ábalos

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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24 años de cárcel a Ábalos, 19 a Koldo García y 4 y medio a Aldama -conmutada por trabajos para la comunidad-. Este es el resumen de la sentencia del Tribunal Supremo en el 'caso Mascarillas'. El impacto que ha causado es profundo, política, social y mediáticamente.

"Por presiones, por múltiples motivos, no aceptó"

Joaquín Manso, periodista y director del periódico El Mundo, analiza con ironía la repercusión de esa fidelidad al PSOE y en el veredicto que habría mantenido José Luis Ábalos con el presidente del Gobierno. Menciona que fue otro encarcelado posteriormente, Santos Cerdán -sucesor de Ábalos en el PSOE-, quien en el inicio de la investigación le habría ofrecido "una serie de ventajas a cambio de que guardase silencio (...) Su abogado de entonces llegó a reunirse con el fiscal Anticorrupción para empezar a negociar una reducción de condena a cambio de una confesión (...) Por presiones, por múltiples motivos, no aceptó".

Manso ha compartido la reacción de Francisco Correa, condenado por la trama Gürtel que afectó al PP, que pasó 12 años en prisión y ve ahora cómo el empresario 'nexo corruptor' de la trama de las mascarillas, queda libre y solo ha pasado 41 días entre rejas: "He sido un idiota, tenía que haber hecho lo mismo que Aldama. Que no se engañe nadie, lo más importante es pasar el mínimo posible de tiempo en la cárcel". Sugiere que casi con toda probabilidad el exministro de Transportes está teniendo pensamientos similares actualmente tras conocer que cómo mínimo pasaría los próximos 16 años en prisión.

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