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Esta tarde en YAS Verano, hablamos con el menor agredido en Mallorca y con su padre

Conocemos todos los detalles de la agresión que sufrió un menor en Mallorca durante las fiestas.

CEBO

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Esta tarde en YAS Verano hablaremos de la brutal agresión que sufrieron unos jóvenes en Mallorca durante la celebración de las fiestas. Una de las víctimas perdió tres dientes tras un puñetazo que además le dejó con la boca sangrando.

Con tal de salir de aquella situación, el menor de 16 años decidió huir junto a un amigo hasta el puesto de control de la Policía Local de Alaró, para comentar lo ocurrido y denunciarlo. Gracias a la existencia de un vídeo, los cuerpos de seguridad intentan ahora localizar a los agresores.

Nuestro reportero Miguel Rodríguez se encuentra en el lugar de los hechos para hablar con el menor y su padre. Sigue en directo el programa para conocer todos los detalles a partir de las 17:00 como cada día en Antena 3.

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