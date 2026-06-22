El Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión, 19 años para Koldo y 'perdona' a Aldama

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la 'trama mascarillas'. El empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a 4 años y medio, pero se ha suspendido la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad.

24 años a Ábalos y 19 a Koldo; Aldama se libra de la cárcel

La sentencia a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias y adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. El Alto Tribunal considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos.

Una sentencia por unanimidad

José Luis Ábalos, quien fuera hombre de enorme confianza para Pedro Sánchez, también firmó la primera orden como ministro el mismo día que fue publicada. Ábalos y Koldo habían acordado recibir, respectivamente, 2.000.000 y 500.000 euros con cargo a esas comisiones.

También considera probadas la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

También afrontarán multas económicas

Por otra parte, además de la condena tendrán que pagar diferentes multas. Por ejemplo, Ábalos afrontará una multa de 70.000 euros por tráfico de influencias, y otros 35.000 por el mismo motivo (300 euros al día durante 20 años). Lo mismo que Koldo y Aldama, en este caso, 300 euros diarios durante 12 meses.

Aldama: "La colaboración en este país sirve"

En cuanto a Aldama, el empresario atendió brevemente a la prensa tras conocer que no entrará en prisión: "La colaboración en este país sirve, no voy a opinar sobre Ábalos y Koldo, no puedo hablar...estoy satisfecho con la sentencia y espero que los que vengan detrás colaboren".

Polémica por la 'absolución' de Víctor de Aldama: "¿Sale a cuenta ser corrupto?"

El hecho de que Aldama no vaya a pisar la cárcel ha generado un revuelo en la política española, donde los socialistas, por ejemplo Óscar Puente y Montse Minguez, han dejado claro su disconformidad con esta sentencia: "¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Cuesta entenderlo", ha dicho Minguez, mientras que el ministro de transportes ha querido ser más irónico: "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.