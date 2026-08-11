El relato entre lágrimas de una amiga del matrimonio asesinado en Tauste: "Nos acompañaban y ayudaban en todo"

La noche del sábado 8 de agosto fueron localizados en el interior de un domicilio de Tauste, en Zaragoza, los cuerpos sin vida de el exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su esposa, Esther Latorre. Ambos presentaban signos de violencia, concretamente heridas de arma blanca.

En Espejo Público hemos conocido que Javier Sánchez fue durante 12 años secretario general de la Unión Sindical de Agricultores y Ganaderos de Aragón y también participó en unas elecciones municipales de Tauste bajo las siglas de Zaragoza Plural. Tanto él como Esther Latorre eran militantes de Izquierda Unida y llegaron a ser candidatos a la alcaldía.

Los presuntos autores del crimen: su hija Carlota y su pareja

Los detenidos como presuntos autores del doble crimen son Carlota y su pareja, Luis Carlos. El pasado lunes trascendió que Carlota formaba parte del círculo más cercano del matrimonio, ya que era su hija mayor.

Fue el cuñado de Javier quien encontró los cuerpos sin vida. Ese día, el matrimonio había sido invitado a una reunión con amigos y resultó extraño que no hubieran acudido ni hubieran avisado de su ausencia. Esto hizo saltar las alarmas y el cuñado, acompañado por la hermana de Javier, acudió al domicilio para comprobar qué había ocurrido. Allí encontraron los cuerpos de ambos, acuchillados y sin vida, en habitaciones diferentes.

La investigación continúa abierta y, por el momento, se descarta el robo con violencia, ya que no había signos de que se hubiera forzado la vivienda ni se ha detectado la falta de objetos de valor. También se ha descartado un caso de violencia de género.

Cabos por resolver en la investigación

Una de las incógnitas que todavía trata de esclarecer la investigación es el móvil del crimen. Según han explicado algunos vecinos, previamente los dos detenidos habrían mantenido una discusión con el matrimonio. También se investiga cómo pudieron abandonar el lugar, ya que ninguno de los dos detenidos tenía coche y los dos vehículos de las víctimas permanecían en la vivienda, una circunstancia que ha llevado a plantear la posibilidad de que pudiera haber una tercera persona implicada.

En Espejo Público hemos hablado con Estrella Morata, secretaria provincial de UAGA en Zaragoza y amiga cercana del matrimonio. Visiblemente afectada, ha relatado entre lágrimas el dolor que siente por la pérdida repentina de Javier y Esther, dos personas muy vinculadas tanto a la organización como a su entorno personal.

Estrella ha preferido no entrar a valorar lo ocurrido ni especular sobre las circunstancias del crimen. También ha evitado pronunciarse sobre los detenidos o sobre los posibles motivos, al asegurar que desconoce cualquier problema relacionado con el entorno familiar.

"Ha sido una pérdida de nuestro padre y nuestra madre sindical"

La amiga del matrimonio ha querido centrar sus palabras en las víctimas y reivindicar la calidad humana de ambos. Entre lágrimas, ha asegurado que eran "excelentes personas" y ha destacado que desde la organización continuarán con las luchas que Javier y Esther defendieron durante años, especialmente "sobre los derechos de todos y todas".

"Ha sido una pérdida de nuestro padre y nuestra madre sindical", ha dicho Estrella para resumir el dolor que siente por la muerte de sus amigos. De hecho, asegura que vio a ambos por última vez el pasado jueves.

Por su parte, la colaboradora Isabel Rábago ha explicado que la hija, detenida junto a su actual pareja por su presunta implicación en el crimen, no se habría personado en el tanatorio pese a residir en España, mientras que su hermana menor, que vive fuera del país, sí habría acudido. Por lo que argumenta que "la detención no habría sorprendido a algunos familiares".

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