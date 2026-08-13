¡En dos segundos! Las hermanas resuelven el Gran Panel Final y se van a casa con 10.625 euros

Julia y Mari Tere han pasado a jugar la Gran Final con una ayuda final que les ha venido de maravilla. Aunque las letras propuestas por el programa no han estado muy acertadas, las opciones de las concursantes han estado mucho mejor.

Con la pista ‘Tres al mando’ y con las letras destapadas, Julia apenas ha necesitado 2 segundos para resolver el Gran Panel Final. “Creo que me la sé: Capitán, Piloto y Maquinista” ¡Efectivamente! El panel no estaba demasiado fácil, pero Julia ha tenido muy buen ojo. Mari Tere, por su parte, se ha quedado impresionada con su hermana: “No me ha dado tiempo ni a pensar”, ha reconocido.

Pero lo mejor ha sido cuando Jorge Fernández ha desvelado el contenido del sobre azul, primero ha querido mantener un poco la tensión poniendo aún más nerviosas a las concursantes, pero después les ha dado una gran alegría, porque ¡han sumado otros 8.000 euros! Las hermanas se han emocionado muchísimo al saber que se iban a casa con 10.625 euros. ¡Pincha en el vídeo de arriba!

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