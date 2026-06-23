¿Cuánto tiempo estará realmente en la cárcel José Luis Ábalos cuando se acoja al tercer grado?

La sentencia del 'caso mascarillas' deja una condena de 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos, 19 para Koldo García y 4 años y medio para el empresario Víctor de Aldama al que se ha suspendido la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Los abogados Joaquín Moeckel y Beatriz de Vicente han analizado esta sentencia. La letrada consider que hay criterios distintos según los cuales se puede considerar justa o injusta. La tesis de una condena justa la apoya el hecho de que exista la unanimidad de los 7 magistrados en el veredicto. Esto nos habla de una prueba sólida y solvente. "Se desgranan con una motivación suficiente los indicios que dan por probados los delitos de cohecho y malversación y organización criminal".

"A partir de los 70 años el preso se puede acoger al tercer grado"

Afirma De Vicente que con la sentencia existente Ábalos se enfrentará a 16 años máximos de prisión teniendo en cuenta que la fórmula del Código Penal establece que las penas se cumplan de forma sucesiva y que el límite del cumplimiento es el triple de la más grave. Apunta demás que el Código Penal permite que a partir de los 70 años el preso se pueda acoger al tercer grado. Teniendo en cuenta que Ábalos tiene 66 años se pregunta la letrada cuánto tiempo real va a estar en prisión.

Hay quien podría considerar injusta la resolución sobre Aldama, entiende la abogada. "Que el empresario corruptor con una confesión tardía y aportando cosas no demasiado relevantes se salga de rositas quedándose en el bolsillo gran parte del dinero".

"La organizacion criminal la estaba haciendo el ministro del Gobierno de un país"

Joaquín Moeckel señala que los delitos que se han cometido por parte de Aldama son muy graves. "La organización criminal la estaba haciendo un ministro de un Gobierno de un país. Hay que tener en cuenta la consideración de la conducta delictiva de la persona. Lo que ha hecho este señor con su actuación criminal es perder la confianza de todo un país".

Salvador Viada, fiscal, tiene claro que "la sentencia es correcta tanto en lo que se refiere a Ábalos y Koldo como a Aldama". Concretamente sobre la condena al empresario Víctor de Aldama, que algunos miembros de Gobierno consideran demasiado laxa, señala que hay que aprovechar la ocasión y favorecer este tipo de conductas para intentar luchar contra las redes de corrupción. "Hay que ayudar a las personas que quieren luchar contra la corrupción incluso después de haber delinquido".

Beatriz de Vicente añade que el mensaje que puede prevalecer tras esta sentencia es que "sale muy barato teniendo en cuenta que el uso de información privilegiada se la han retirado y con ello la multa. Al señor Aldama las cuentas le salen bien".

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