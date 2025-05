Así es la historia de 'amor y desamor' entre Susana Díaz y Pedro Sánchez: 11 años de guerra en el PSOE

La relación entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, ha sido una montaña rusa de alianzas, rupturas y reencuentros. Esta historia de "amor y desamor" se remonta a 2014, cuando Díaz fue fundamental para lanzar a Sánchez como candidato a la secretaría general del partido. Sin embargo, tras varios altibajos, la relación entre ambos terminó siendo un conflicto abierto.

"Tocada", "dolida", "jodida", "abatida"

Hoy, en una entrevista con Susanna Griso en Espejo Público, Susana Díaz ha demostrado estar "tocada, pero serena". Le duele volver de dolor a recordar los momentos más tensos de esta guerra interna. "Estoy más serena. Abatida no estoy, estoy jodida", asegura Díaz al hablar del mensaje de Sánchez sobre ella. "A mí me contaron muchas cosas de lo que pasó entonces, y siempre he intentado pensar que no sería todo como me lo contaron. Pero cuando empiezas a verlo por escrito te das cuenta de que era aún peor de lo que yo creía. Me duele lo que me hicieron a mí, pero también a mi familia y a mis compañeros de partido".

"No se puede gobernar a cualquier precio"

Los problemas entre ambos comenzaron en 2015: “Todo empieza en un comité federal del 2015, ahí comenzaron los problemas". Díaz criticó abiertamente la estrategia política de Sánchez, especialmente tras los fracasos electorales del PSOE. "Mi posición fue la de que no se puede gobernar a cualquier precio y hoy sigo manteniendo la misma posición política de entonces. Hubo un acoso y derribo total hacia mi persona y hacia todos los que pensábamos como yo", revela Díaz, al recordar las tensas reuniones dentro del partido. Pero antes de que todo se rompiera, Susana Díaz fue una de las principales defensoras de Pedro Sánchez. En 2014, cuando Rubalcaba dejó la secretaría general, Díaz apostó por Sánchez como una opción de renovación. "Si vuelve a pasar el tren, pues ya se verá", decía en aquel entonces, sin saber que la relación acabaría siendo tan conflictiva.

Un PSOE perdido

A medida que los resultados electorales del PSOE empeoraban bajo el liderazgo de Sánchez, Díaz y otros barones del partido presionaban por un cambio de rumbo. Tras las elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016, en las que el PSOE sufrió grandes derrotas, Díaz dejó claro: "Sin la contribución del PSOE de Andalucía, nuestro partido habría perdido su condición de primera fuerza de la izquierda en España".

Las diferencias culminaron en el famoso Comité Federal de 2016, cuando Pedro Sánchez se negó a facilitar un gobierno de Rajoy, mientras que los barones, con Díaz a la cabeza, presionaban para una postura más pragmática. La dimisión de Sánchez parecía abrir el camino para Díaz, pero su liderazgo fue efímero. En 2017, Sánchez regresó al frente del PSOE tras ganar las primarias, y desde entonces, la distancia entre ambos ha sido notoria. Ahora, Susana Díaz reflexiona sobre todo lo sucedido. ¿Se arrepiente de haber apoyado a Pedro Sánchez en sus inicios? ¿Fue él desleal o simplemente más astuto? Preguntas que siguen en el aire mientras Díaz continúa, como ella misma dice, "más serena, pero jodida". La historia entre Susana Díaz y Pedro Sánchez ha sido una de las más intensas dentro del PSOE en los últimos años, llena de altibajos, decisiones difíciles y momentos de desconfianza mutua.

