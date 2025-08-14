Antena 3 LogoAntena3
El motivo de este restaurante para cobrar por colgar el bolso de la mesa: "Si no te lo llevas, no se te cobra"

En los restaurantes cada vez cobran por más cosas y esta vez se ha ido un poco de madre... 12 euros por colgar un bolso. Pero tiene truco.

restaurante

La hostelería está en guerra con sus clientes después de las quejas que se están haciendo públicas por los extras que hoy en día se pagan solo por sentarte a comer en una mesa.

El cubierto, el pan, el aperitivo, el hielo... Son algunos de los servicios por los que se paga un extra pero, ¿doce euros por colgar un bolso en un restaurante de Ibiza?

Unas clientas se han quejado de que les hayan cobrado este precio simplemente por colgar su bolso pero ojo, esta historia tiene truco.

Hablamos con Litterio, el dueño del restaurante: "Si no te lo llevas, no se te cobra" ha querido señalar, mientras añadía que el polémico ticket era una "pre-cuenta".

"Es merchandising para los clientes que quieran un recuerdo", ha querido bromear el dueño del local que está muy indignado y ha querido aclarar que es una solución para que la gente no se lleve a casa estos ganchos.

