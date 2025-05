Ábalos resta importancia a los mensajes de WhatsApp filtrados que guardaba para escribir sus memorias en un futuro

Es la noticia que ha marcado la mañana de este lunes. El diario 'El Mundo' publica nuevas conversaciones privadas entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que es posible leer lo que el presidente piensa de algunos de sus barones. Se trata de mensajes de varias épocas. La primera portada de este diario publicada hace referencia a la época en la que Ábalos todavía era ministro (fue destituido en 2021), mientras que la otra portada pertenece al año 2023, muy poco antes de estallar el caso Koldo. En esta última etapa, ya se investigaba "la doble vida" de Ábalos en pandemia. Sánchez le escribe que le echa de menos y, de hecho, le vuelve a meter en la lista electoral del partido.

Una vez conocidas estas nuevas conversaciones, el exministro Ábalos les ha quitado importancia y dice al periódico que no hay nada incriminatorio, aunque reconoce que tienen "interés político". Son mensajes que guardaba en discos duros con la intención de escribir sus memorias en el futuro. La Guardia Civil se hizo con ellos cuando registró la casa de Koldo García.

El PSOE no iniciará acciones legales

Tras conocerse las nuevas conversaciones, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha dicho que su partido no iniciará acciones legales. "Si el camino de la derecha para sacar a los socialistas del Gobierno pasa ahora por la filtración de mensajes personales, podemos decirles con tranquilidad que pierdan toda esperanza", ha dicho Peña, dejando claro que el PSOE no va a "dar pábulo" a esas estrategias.

Considera que la publicación de estos mensajes se pueden enmarcar dentro del 'quien pueda hacer que haga' que pronunció el expresidente del Gobierno, José María Aznar, en contra del Ejecutivo de coalición y ha asumido que estas "vergonzosas" filtraciones, "jamás se investigarán". También apunta que la justicia tiene sus propios mecanismos para dirimir lo ocurrido, algo que también han remarcado fuentes socialistas, que han dejado claro que por el momento la información que tienen es que esos mensajes cruzados entre Sánchez y Ábalos están en el juzgado y que cabría esperar que sea ahí donde se abra una investigación interna para saber qué ha sucedido.

Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, considera que el contenido de los mensajes entre Pedro Sánchez y el entonces secretario de Organización del PSOE dejan claro que el presidente "lo sabía todo". "Está muy claro que lo sabía todo y lo tapó. La estrecha amistad entre ellos demuestra que toda la trama de corrupción Pedro Sánchez no era ajena a la misma", resaltaba Gamarra en declaraciones a medios a su llegada a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum al ser preguntada por las informaciones publicadas por el diario 'El Mundo'.

Para Gamarra, esa "relación tan estrecha demuestra muchas cosas", sobre todo "que su cese tapó un gran escándalo que el presidente del Gobierno conocía perfectamente". La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, también ha hecho referencia al tema a su llegada al mismo desayuno. "Tal y como estamos leyendo hoy los mensajes de Sánchez con Ábalos, yo creo que lo que hay que adelantar en este país son las elecciones", ha dicho.

"Yo no toco las narices a nadie"

Uno de los que no ha tardado en reaccionar tras la publicación de los mensajes ha sido el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, quien ha atendido a los medios de comunicación y se ha pronunciado sobre la acusación del presidente en dichas conversaciones de "tocar los cojones". "Yo no toco las narices a nadie, yo opino", ha querido dejar claro Page.

Además, valora que "en España esas expresiones están al pie de la calle", ante lo que insistía en que "lo importante no es un problema de tipo personal, no creo que en la política estemos para ser santos, ni yo voy de buena persona, lo único que digo es que estoy dispuesto a aguantar cualquier tipo de consideración, incluso esa usted me señala, si a cambio lo que hay es una política en la que creo, las discusiones son de fondo y son las más serias".

