El Dr. Fuertes analiza cómo vive Pedro Sánchez las críticas en mitad de sus vacaciones: "Lo tiene que estar pasando realmente mal"

Espejo Público comentaba los insultos dirigidos a Pedro Sánchez durante sus vacaciones en Lanzarote (Canarias). Estos fueron escritos en la arena de la playa más cercana al Palacio de la Mareta, lugar donde el Presidente del Gobierno está pasando sus vacaciones. Según asegura el periódico de 'La Razón', los agentes que protegen la zona se encargaron de borrarlos.

"Blindarse en la Mareta"

Los colaboradores del programa debatían sobre esto. Joan Guirado, periodista en el 'ABC', consideraba que la respuesta de la seguridad del Presidente es "inútil", ya que los insultos hubieran desaparecido de manera natural con la marea. Asimismo, hacía hincapié en que lo más destacado de la situación es que Sánchez haya decidido pasar su descanso en el país: "Llevábamos 2 años que el Presidente del Gobierno para ausentarse de la presión nacional se iba". Sin embargo, este verano no salía al extranjero y "decidía blindarse los 24 días en la Mareta". Algo que, según el colaborador, demuestra que "por mucho que Moncloa quiera vender que sigue siendo una persona muy querida, la realidad es muy distinta".

El análisis del Dr. Fuertes

El programa también hablaba con el psiquiatra forense, José Carlos Fuertes, el cual respondía a la pregunta planteada por la presentadora Lorena García: ¿Cómo afecta esto en lo personal a Pedro Sánchez?

El Doctor aseguraba que "si pensamos que es una persona normal (…) yo pienso que tiene que estar sumamente estresado y, por tanto, con unos niveles de cortisol muy altos y un sistema inmunitario descendido". Esto no pasaría si se tratase de un "Superman de la política", pero, para el profesional, no es el caso: "Me inclino a pensar que esta persona lo tiene que estar pasando realmente mal".

Además, explicaba que los cerebros humanos cuentan con mecanismos para suavizar la reacción al estrés. Un estado al que el Presidente parece estar acostumbrado y que le convierte en un "resiliente". "No solo supera la situación, sino que, por lo que estamos viendo, sale fortalecido de las críticas permanentes", concluía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.