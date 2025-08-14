Más Espejo desvela cuánto se ha gastado Aitana durante sus vacaciones en Bali

Hace varias semanas que Aitana era tema de conversación en el plató de Más Espejo con motivo de su gira de estadios, por la cual se estrenaba en grandes escenarios y compartía con sus fans conciertos por todo lo alto, con importantes invitados y un resumen por su discografía. También, era muy comentada la asistencia de su nuevo amor, el creador de contenido Plex, a la segunda noche del Riyadh Air Metropolitano en Madrid. Una velada en la que ella misma mandaba un mensaje cariñoso al chico: "Y a Dani, que te quiero mucho".

Unas vacaciones de lujo

Tras este éxito, la cantante comenzaba sus vacaciones y, desde hace una semana, se encuentra disfrutando de una casa a todo lujo en Bali (Indonesia). Pero, ¿Cuánto dinero le están costando?

Para hacernos una idea de esta cifra, el programa enumeraba los gastos. Por un lado, el billete de avión al aeropuerto más cercano a su destino ha costado 1.100 euros. Esto, únicamente, la ida. Por otro lado, el complejo en el que se está quedando vale entre 1.000 y 1.300 euros la noche.

Una villa totalmente equipada que sigue el típico estilo balinés y que cuenta con 5 habitaciones y espacio para 10 personas. Por este motivo, Aitana ha viajado acompañada de Plex y algunos de sus amigos. Además, es un alojamiento que tiene todas las comodidades para pasar unos días de desconexión: dos plantas, dos piscinas, salones con ventanales 360º, vistas al mar, habitaciones con camas 'king size', bañera exterior en plena naturaleza... Y, como no, acceso directo desde la villa hasta la playa.

¿Cuánto le han costado?

Sumando todo ello, la cantante catalana podría haberse gastado 10.000 euros en total, solo durante una semana. Teniendo en cuenta que aún le quedan días para disfrutar del verano, ¿Cuánto más se gastará?

