¡Increíble! Laura se lleva 9.000 eurazos para su boda

La concursante del atril amarillo ha llegado a La ruleta de la suerte con la intención de ganar dinero para su boda. Sin embargo, Laura no pensaba para nada llegar a ganar 9.000 euros tras acertar el panel de la gran final.

Laura estaba muy nerviosa como también Jorge Fernández que no podía creer el premio que le esperaba a la concursante y su reacción ha sido: “Tengo los pelos en punta”.

¡Qué alegría, esperamos Laura que disfrutes mucho de tu boda! ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!