La denuncia de Uras y el plan de Rengin llevan a Bahar a tocar fondo en Renacer

Timur intenta frenar la acción de Uras, que presenta una queja por la intervención de Bahar en el parto, pero su hijo está decidido. Rengin aprovecha la oportunidad para vengarse y envía la denuncia a Tura, intensificando así el conflicto.

Bahar, devastada al saber que su hijo la traiciona, abandona el hospital en coche. Se queda incomunicada tras estropearse el vehículo y se derrumba emocionalmente en una pequeña pensión, desbordada por la soledad en Renacer.